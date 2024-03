Cât a plătit ministrul Finanţelor, Marcel Boloş, la energie electrică

„199 de lei am plătit ultima dată, dar nici nu ştiu de ce a fost o factură destul de mare, având în vedere că nu sunt un mare consumator de energie. Deci aceasta este valoarea facturii pe care am platit-o la factura de curent electric, comparativ cu faptul că folosesc un bec, un frigider, un televizor şi toate aparatele de consum pe care le am în locuinţă”, a spus Marcel Boloş, întrebat cât de mare este factura sa la energie electrică şi cât a plătit pe ea.

Ministrul de Finanţe a mai spus că, în luna anterioară, a plătit tot aproximativ 100-120 lei.

VEZI ȘI ALTE ȘTIRI:

Guvernul a aprobat o schemă de ajutor de stat pentru activităţi productive şi pentru industria prelucrătoare, o schemă mult aşteptată pentru mediul de afaceri, în valoare de 500 de milioane de euro, de a anunţat, joi, ministrul Finanţelor, Marcel Boloş.



”Schema de ajutor de stat aprobată de către Guvern pentru susţinerea investiţiilor mediului de afaceri are o valoare de 500 de milioane de euro. Proiectele care ar urma să fie depuse au o valoare minimă de 10 milioane de euro şi o valoare maximă de 100 de milioane de euro. Sunt activităţi care se referă doar la industria şi producţia industrială, industria prelucrătoare, iar în acest context anticipăm un efect multiplicator pentru economie consistent încât crearea de locuri de muncă, dar şi atragerea de investiţii în economie să poată să fie dusă la bun sfârşit pentru a asigura o dezvoltare sustenabilă a României", a spus Boloş, la briefingul de la finalul şedinţei de Guvern.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News