Câștigător VOCEA ROMÂNIEI finală 23 decembrie 2022

Iulian Nunucă, Andra Botez, Winael Baldus și Teodor Debu vor face spectacol în marea finală VOCEA ROMÂNIEI. Cei trei vor încerca să-i convingă pe telespectatori că merită să fie votați și să ridice trofeul VOCEA ROMÂNIEI, dar și marele premiu de 100.000 de euro.

Numele câștigătorului VOCEA ROMÂNIEI, sezon 10, 2022, va fi anunțat în aceastăt știre. Revenim cu UPDATE!

Antrenorii care au muncit cu fiecare concurent - Tudor Chirilă, Irina Rimes, Smiley & Theo Rose și Denis The Motans - vor urca și ei pe scenă unde vor avea momente încărcate de energie alături de concurenții lor. Va fi o seară memorabilă la PRO TV, la VOCEA ROMÂNIEI, sezonul 10!

Tudor Chirilă îl are alături pe Iulian Nunucă, care a cucerit publicul și oamenii l-au adus până în finală. Irina Rimes o are pe Andra Botez care a câștigat și inimile telespectatorilor în primele două live-uri. Smiley și Theo Rose îl au pe Winael Baldus care i-a convins cu vocea lui și pe cei de acasă, în timp ce Denis este reprezentat de Teodor Debu pe care publicul l-a apreciat și adus în finală.

Tudor Chirilă a transmis un mesaj despre Iulian Nunucă

„A fost o săptămână în care am muncit ca niște câini așa că sunt împăcat cu gândul că am făcut tot ce se putea în ceea ce-l privește. Am ales piese, am făcut structuri, am făcut vocal coaching cu un profesionist minunat, am încercat să ne pregătim mental. Îmi doresc mult ca băiatul ăsta să câștige, mult mai mult pentru el și pentru ce fel de om e decât pentru orgoliul meu personal. Acum înțeleg cât de greu e pentru un regizor să-și privească actorii la premieră fără să poată să facă atceva decât să trăiască cu ei fiecare cuvânt și să le însoțească fiecare respirație. Asta e partea cea mai grea. In rest, să fie voce. Forța să fie cu noi și, bineînțeles, voi”, a zis Tudor Chirilă despre Iulian Nunucă.

Irina Rimes a transmis un mesaj despre Andra Botez

„Ea este Andra Botez, o voce din România pe care nu o știe atâta lume cât ar trebui sa o știe! Este finalista mea la Vocea României! Ajutați-ne sa câștige trofeul pe care îl merita din plin! O sa mai postez in zilele urmatoare cu ea sa vedeți ce poate!!! Vineri seara ne vedem in finala la Vocea României”, a scris Irina Rimes despre Andra Botez.

Smiley a transmis un mesaj despre Winael

„Finala e aici. Eu si Theo suntem aici. Winael e pregatit, dar si emotionat ca primeste atatea ganduri bune din partea tuturor romanilor care ne sustin. Diseara suntem gata de show”, a transmis și Smiley.

Andra Botez promite un super show

„Să fiu în marea finală e o confirmare a faptului că vocea mea se vrea auzită peste tot în țară și asta mă face să fiu recunoscătoare tuturor și să promit că mă voi dărui cât pot eu de frumos. Așadar, votați Andra Botez în marea finală!”, a declarat Andra Botez înainte de marea finală pentru PRO TV.

Teodor Debu spune că VOCEA ROMÂNIEI i-a schimbat viața

„Melancolic, dar și plin de energie. E greu să pun în câteva rânduri o experiență care, într-un fel, mi-a schimbat viața. Sunt nerăbdător să cânt, dar, în același timp, cred că o să fie ciudat când o să vină următoarea săptămână și n-o să mai fiu aici, pe platou. Vreau să le mulțumesc celor de acasă care m-au votat și sper să fie alături de mine și vinerea aceasta, în finală!”, a declarat Teodor Debu pentru PRO TV.

Iulian Nunucă: E ca un vis devenit realitate

„Mă simt foarte norocos să fiu aici, pentru mine e ca un vis devenit realitate. Ce nu credeam vreodată că se va întâmpla, s-a întâmplat! Faptul că am ajuns până aici mă face să cred și mai mult în mine și să îmi urmez visul: dorința de cânta pe cele mai mari scene. Sunt copleșit, nu am cuvinte să le mulțumesc celor care ne-au votat ca să ajungem până în finala Vocea României. Am emoții pentru că mă așteaptă ultima etapă, cea mai grea, dar sunt și emoții constructive. Dar, până la urmă, asta ne va ajuta pe toți să oferim ceea ce știm să facem cel mai bine!”, a declarat Iulian Nunucă pentru sursa citată.

Winael Baldus: Încă nu îmi vine să cred, a trecut totul atât de repede

„Wow, ce experiență incredibilă! Încă nu îmi vine să cred, a trecut totul atât de repede. Simt că îmi trăiesc visul în momentul acesta. Și susținerea antrenorilor și a celor de acasă care au votat a făcut ca toate acestea să fie posibile. Vă mulțumesc din suflet pentru încredere, pentru sinceritate și pentru susținerea de până acum. Am nevoie de voi și vinerea asta pentru momentul cel mai important al sezonului: FINALA. Vă îmbrățișez cu drag și nu uitați să mă votați! Pe vineri!”, a declarat Winael, conform sursei citate.

