Căsnicia Andreei Bănică, pusă la încercare: "Ne puteam strica familia. Cred că am făcut cea mai bună alegere"

"Nu știu cât de mult se știe, dar am fost un artist care a avut extrem de multe concerte, cântam de marți până duminică și la un moment dat eram obosită psihic și fizic, epuizată! Nu am avut vacanță 10 ani, nu am avut excursie, nu m-am dus la nicio zi onomastică, la niciun botez, la nicio nuntă! Vorbesc de trecut acum. Eram atât de obosită, o născusem pe Sofia.

Îmi doream mult să stau acasă cu copilul, să mă ocup de ea, să nu fiu atât de departe! Am spus: „Gata, stop! Dacă tu nu înțelegi, o să iau eu decizia aceasta!'. Mi-a zis: „Nu, o lăsăm mai moale, mai puține concerte, mai puține evenimente. Nu mă mai ocup eu în această perioadă, hai să luăm un tour manager! Ne certăm prin el, nu ne mai certăm față în față acasă!'.

Ne puteam strica familia oricând! Cred că am făcut cea mai bună alegere! Acum s-au schimbat lucrurile, îl am pe el ca manager și mai am un manager, Marius China. Am doi manageri, ei sunt foarte buni prieteni și totul este ok!", a declarat Andreea Bănică pentru ego.ro.

Andreea Bănică și Lucian Mitreau sunt de 30 de ani împreună. Cei doi și-au început povestea de iubire pe când artista avea doar 16 ani. Sunt căsătoriți de 15 ani și au împreună doi copii.

Sofia, fiica Andreei Bănică, vrea să-i calce pe urme mamei sale. "Îmi place latura asta artistică!"



