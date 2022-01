Care sunt diferențele dintre alune și arahide. Unele sunt legume, altele fructe

Alunele au o formă sferică, spre deosebire de arahide care arată precum niște păstăi. Specialiștii în domeniu au catalogat alunele ca fiind fructe, deoarece cresc în pom, în timp ce arahidele sunt considerate legume, fiindcă se dezvoltă în pământ, scrie shtiu.ro.

În ceea ce privește proprietățile acestora, alunele sunt bogate în vitaminele A, B, C și E, dar și în calciu, fier, fosfor și potasiu. In plus, au un conținut scăzut de colesterol si sodiu. Acestea sunt foarte bune pentru consumul uman, deoarece au un conținut mare de proteine, uleiuri, vitamine și săruri minerale. Totodată, au un nivel scăzut de colesterol și sodiu. De cealaltă parte, arahidele sunt bogate în vitamina B3, triptofan, acid folic, antioxidanți și vitamina E.

Atât alunele cât și arahidele pot fi consumate ca atare sau adăugate în diferite salate ori preparate culinare.

Alunul (Corylus avellana) este un arbust fructifer ce creşte spontan la marginea pădurilor de foioase, fiind răspândit în toate zonele geografice ale ţării, cu precădere în zona dealurilor, potrivit botaniștii.ro. Fructele de alun (alunele) reprezintă o sursă importantă de vitamine, minerale şi grăsimi, însă consumul se realizează în cantităţi moderate, dat fiind aportul caloric mare al acestora.

Alunul are cerinţe reduse faţă de temperatura, fiind destul de rezistent la ger. În faza de repaus vegetativ rezista la temperaturi de până la -30℃ însă florile sunt afectate de temperaturi de -5℃, mai ales, având în vedere că alunul înfloreşte în perioada ianuarie-martie. Rezistenţa la ger scade odată cu umflarea mugurilor, aceştia fiind afectaţi de temperaturi de -10℃.

Arahidele - Arachis Hipogaea, din familia Leguminoase - sau alunele de pământ sunt o specie de erbacee care se coc în sol, nefiind prin urmare niște nuci adevărate. De fapt, arahidele se încadrează din punct de vedere botanic în categoria leguminoaselor, potrivit 5fructe.ro. Arahidele se cultivă și la noi în țară, în Hunedoara și Dobrogea.

”Arahidele sunt un aliment foarte nutritiv, a cărui concentrație de substanțe nutritive depășește orice aliment de origine animală, inclusiv carnea. În regnul vegetal, numai nuca și migdala se pot compara cu ele în privința bogăției nutritive. Arahidele depășesc în mod evident carnea și ouăle în conținutul de carbohidrați, grăsimi, proteine, vitamina B1, C, E și niacină. De asemenea, ele sunt superioare din punctul de vedere al conținutului de minerale, precum calciu, magneziu și potasiu. Și toate acestea în absența colesterolului sau conținutului excesiv de acizi grași saturați", a spus dr. George D. Pamplona-Roger, autorul cărții Sănătate prin Alimentație, citat de sursa amintită mai sus.

