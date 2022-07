Care sunt cele mai elegante pardoseli din 2022?

Dacă te întrebi ce modele de parchet fac furori în 2022, îți sugerăm să vezi tendințele cele mai populare din acest an. În plus, poți vedea și noile colecții de parchet laminat ale unor brand-uri de renume internațional, care au variante de pardoseli foarte elegante.

Parchetul Quick-Step

Acest brand a creat o nouă colecție de parchet laminat, care este foarte apreciată de designeri în prezent. Parchetul triplustratificat Quick-Step este foarte frumos, are un design magnific ce se potrivește cu toate stilurile de decor. Acest brand are produse de cea mai bună calitate, care au straturi de lac de înaltă rezistență, ce protejează excelent suprafața de zgârieturi, umezeală și murdărie.

În acest an, se poate cumpăra parchet Quick-Step în diferite culori, în tendințele actuale ale modei. Dacă intrați pe plintaonline.ro puteți vedea o selecție de pardoseli Quick-Step din lemn de stejar, frasin, nuc și alte variante, pentru toate gusturile. Cel mai popular este parchetul Quick-Step din stejar care impresionează prin frumusețea lemnului natural. În acest magazin puteți găsi o gamă impresionantă de modele de parchet de marcă și de plinte parchet, care sunt la mare căutare.

Parchetul stratificat EuroWood

Acest parchet este foarte elegant, are un aspect modern și în plus, oferă acel sentiment de căldură al lemnului de esență tare. Colecțiile de parchet laminat din acest an includ nuanțe de culori ce se potrivesc cu diferite posibilități de decor.

Parchetul deschis la culoare

În 2022 este considerat foarte elegant parchetul deschis la culoare, combinat și cu tratamente de albire. Acesta a fost în trend și va rămâne și în viitor în tendințe, pentru că se potrivește cu interiorul scandinav. El este recomandat mai ales în nuanțele sale de maro deschis, alături de o plintă albă, care oferă un sentiment de căldură și face casa mai primitoare.

Parchetul din lemn masiv

Acesta este cel mai popular stil de parchet din 2022. Se spune că este modern, clasic și contemporan, se potrivește cu orice stil de decor și arată cu adevărat foarte elegant. Designerii recomandă și elementele metalice la decorațiunile de interior, pentru că acestea merg foarte bine cu parchetul din lemn masiv. Pardoseala de acest fel a devenit un adevărat trend în acest an, în cele mai tari locuințe.

Parchetul SPC

Această pardoseală este perfectă – ar spune unii designeri – pentru că este rigidă și elegantă. Pentru finisare ei, se folosesc tehnologii avansate de imprimare și texturare. Oamenii care aleg pardoseala SPC, în varianta lucioasă, de cele mai multe ori cu plintă albă.

În acest an, pardoseala SPC a devenit foarte populară și în România și în străinătate. Ea este din vinil, este de fapt o combinație de material compozit piatră-plastic și este destul de accesibilă ca preț.

Oamenii apreciază acest tip de pardoseală și pentru caracteristicile sale excepționale:

- Este perfectă pentru baie, hol, balcon pentru că are efect 100% impermeabil și este

antiderapantă

- Are proprietăți mari de rezistență la zgârieturi și uzură, nu se deteriorează ușor în timp ca

pardoseala din lemn

- Este foarte durabilă în timp și stabilă

- Este atractivă, poate fi într-o gamă variată de nuanțe de culori, care se potrivesc la diferite

locații, cum ar fi locuințe, magazine, săli de curs, hoteluri și birouri.

Parchetul laminat Alsafloor

Acest parchet de la Alsapan din Franța este foarte frumos și rezistent, perfect pentru interioare cu trafic intens. Are un aspect autentic, de lemn mat și este în tendințele actuale ale modei. Dacă îți dorești o pardoseală rezistentă și durabilă, atunci parchetul Alsafloor, alături de o plintă duropolimer este alegerea ideală. Acest brand are produse de calitate și își dorește să creeze un mediu sănătos în casele oamenilor. Prin acest stil de parchet, s-a urmărit obținerea unei podele laminate premium, care să ofere o atmosferă plăcută în orice cameră.

Oamenii care fac lucrări de renovare a casei, pot alege astfel de pardoseli care sunt economice, rezistente și ușor de instalat.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News