Care este explicația aurorei boreale văzute din România. Adrian Șonka: S-a întâmplat ceva pe Soare. Două erupții imense

Aurora boreală, care a dat o culoare sângerie cerului, s-a format în urma unei furtuni solare de nivel 3 din 5. Fenomenul, unul spectaculos, a fost vizibil în aproape toată țara.

Astronomul Adrian Șonka a explicat de ce a apărut și pe cerul României aurora boreală. Aurora boreală este un fenomen care în mod frecvent se vede în zonele polare și foarte rar în zona paralelei 45. Însă, în România, aceasta a mai fost vizibilă în 2015.

”Fenomenul acesta rar, atunci când se vede din România sau din această zonă de Europă sau din America de Nord, dar în mod normal se vede în fiecare seară din anumite locuri, cum ar fi din preajma Cercului Polar, din nord sau sud... S-a întâmplat ceva pe Soare, de fapt, s-a întâmplat ceva. Acum 2-3 zile, am avut două erupții imense, ejecții coronare de masă, așa se numesc, care au plecat de la Soare înspre Pământ și au atins câmpul magnetic ieri noapte.

Una cam pe după amiază, iar cealaltă seara. Și atunci, când vine ceva de la Soare, materia aceea dă energie atmosferei și atmosfera dă sub formă de lumină și asta am văzut ieri, o auroră boreală banală, normală, dar nu pentru locurile noastre”, a explicat astronomul Adrian Șonka, la Realitatea Plus.

”Este un fenomen extrem de rar și mai ales în această zonă geografică.

Am văzut-o astă-seară, venind de la Paris. Noi eram la nivel 390. Orașul de sub ea este… Budapesta”

Aurorele boreale nu pot fi prevăzute

Totodată, a mai spus Adrian Șonka, ”nu întotdeauna când avem explozii solare îndreptate spre Pământ putem să vedem din România așa ceva (n.r. aurore boreale), trebuie să fie foarte, foarte intense, iar câmpul magnetic al pământului să fie foarte deformat, ceea ce s-a întâmplat acum, pentru că au fost două erupții care au ajuns cam în același timp la Pământ, diferența a fost de ore și de asta le-am văzut.

Dar în mod normal, nu, când este vorba de o erupție nu înseamnă că vedem de la noi o auroră. De exemplu, ultima a fost vizibilă cam prin 2015, din țara noastră.

Putem spune că la un moment dat vor fi mai multe, că vro fi aurore foarte intense, dar nu putem să spunem că vor ajunge jos. Noi știm că sunt aurore intense acolo unde se văd de obicei, dar când ajung mai jos, nu știm exact”, a mai spus astronomul.

