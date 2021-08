"Cântarea Cântărilor", lucrarea la care Laurenţiu Ganea a lucrat 12 ani, prezentată la FITS 2021: Este închinată tradiţiei, spiritualităţii

Compozitorul Laurențiu Ganea a vorbit la interviurile DCNews despre lucrarea sa "Cântarea Cântărilor" care va fi prezentată la ediţia din acest an a Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu.

Laurențiu Ganea, compozitor și Membru al Uniunii Compozitorilor şi Muzicologilor din România, a vorbit despre lucrarea sa care va fi prezentată, anul acesta la FITS.

"S-au făcut anul acesta 12 ani de când am început să compun efectiv pentru că, de fapt, am studiat ceva timp înainte de a începe să compun. Nu ştiam o boabă de ebraică. Tocmai terminasem o lucrare pentru orchestră, era vacanţa de vară şi mi-au picat ochii întâmplător – dacă este ceva întâmplător pe lumea asta – pe cartea acesta din biblioteca tatălui meu: ‚Cântarea cântărilor’. Era şi este o ediţie îngrijită de părintele Ioan Alexandru, în 1972 cred că a fost scrisă. Acolo erau mai multe variante. Şi efectiv am spus ‚hai să fac ceva pentru vacanţă’, gândindu-mă că o să-mi ia cam două luni, ceva de genul acesta. Acele două luni s-au făcut 12 ani până la urmă (...)

Lucrarea este greu de definit. Ea este închinată lui Dumnezeu. Este închinată lui Dumnezeu, este închinată tradiţiei, spiritualităţii. Indiferent ce se întâmplă acum în jur, că există o pierdere în tradiţie, în spiritualitate, fiecare dintre cei care consideră divinitatea şi umanitatea ca fiind parte a unui proces normal, firesc, poate este bine ca să-şi aducă mica părticică de participare. Şi este o mărturisire, o mărturisire a credinţei, a mulţumirii, a dragostei pe care o am pentru Dumnezeu, pentru cultură, pentru părinţii mei care, de-a lungul acestei lucrări, multe s-au întâmplat... Cred că este o lucrare bună. Are unele părţi mai dificile din punct de vedere tehnic, dar orice notă care a fost scrisă acolo are argumentul ei şi fiecare verset sau grup de versete... îl repetam în minte şi nu doar în minte uneori, pentru a găsi tâlcul ascuns, pentru a găsi ritmurile, rimele interioare, pentru a ni se dezvălui, dacă pot să spun aşa.

Cred că am reuşit. Cred că m-a îndrumat şi am reuşit. Artiştii cu care colaborez sunt foarte fericiţi să colaborăm, mă bucur. Au spus şi ei că lucrarea nu este uşoară, au de muncă şi sper să fie bine.

Din câte ştiu, lucrarea se va putea urmări şi online", a povestit compozitorul Laurenţiu Ganea la DC News.

VIDEO: