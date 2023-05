Cannes: Filmul malaezian 'Tiger Stripes', recompensat cu Marele Premiu al secţiunii Semaine de la Critique

Marele Premiu a fost atribuit de un juriu prezidat în acest an de Audrey Diwan, regizoarea filmului "L'Événement", recompensat în 2021 cu Leul de Aur la Festivalul de la Veneţia.



Din juriul prezidat de Audrey Diwan au mai făcut parte directorul portughez de imagine Rui Pocas (care a lucrat la "Tabu" şi "Zama"), actorul, coregraful şi balerinul german Franz Rogowski (cunoscut din "A Hidden Life"), jurnalista indiană Meenakshi Shedde - care este totodată curator de artă şi consilier al directorului de programe de la Berlinală - şi americanca de origine asiatică Kim Yutani - director de programe al Festivalului Sundance.



Filmul "Tiger Stripes" prezintă povestea lui Zaffan, o fată de 12 ani care descoperă un secret înspăimântător despre trupul ei. Ostracizată de comunitatea în care trăieşte, Zaffan încearcă să riposteze şi învaţă că pentru a fi liberă, trebuie să îşi accepte propriul corp, pentru a deveni o femeie puternică şi mândră de ceea ce este. Rolurile principale sunt interpretate de Zafreen Zairizal, Deena Ezral şi Piqa.

Juriul secţiunii Semaine de la Critique a atribuit şi premiul French Touch, care i-a revenit în acest an peliculei "Il pleut dans la maison" ("It's raining in the house"), regizată de cineasta belgiană Paloma Sermon-Dai, un alt film despre adolescenţă. Premiul Revelation al Fundaţiei Louis Roederer i-a fost atribuit tânărului actor Jovan Ginic, protagonistul lungmetrajului "Lost Country", regizat de Vladimir Perisic. Un alt trofeu atribuit de juriul acestei secţiuni, Prix Decouverte Leitz Cine pentru scurtmetraj, a recompensat producţia "Bolero", regizată de Nans Laborde-Jourdaa, potrivit site-ului semainedelacritique.com.



Au fost decernate şi alte premii, acordate de partenerii secţiunii Semaine de la Critique. Astfel, Premiul SACD a fost câştigat de Iris Kaltenback pentru filmul "Le Ravissement" ("The Rapture". Premiul Fundaţiei Gan pentru Difuzare i-a revenit companiei de distribuţie Pyramide Films, în timp ce Premiul Canal+ pentru scurtmetraj a fost câştigat de "Bolero", de Nans Laborde-Jourdaa.



Cea de-a 62-a ediţie a secţiunii Semaine de la Critique s-a desfăşurat în perioada 17-25 mai.



Consacrată descoperirii noilor talente din industria cinematografică, această secţiune, înfiinţată în 1962, selectează doar cineaşti aflaţi la primul sau la al doilea proiect din filmografiile lor, scrie Agerpres.

