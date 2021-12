Când este momentul să dormiți... SEPARAT. Sfatul experților în privința cuplurilor incompatibile la SOMN

Îți dai seama că a început să sforăie de tremură pereții. Sau ea degajă o cantitate masivă de căldură corporală. Unul dintre voi are nevoie de toată pătura, dă cu piciorul noaptea sau merge constant la baie. Poate suferiți de insomnie. Motivele sunt nenumărate.

Toate aceste motive ar putea să te țină treaz noaptea, care devine lungă și la fel de tristă ca starea ta de spirit în timpul zilei, dar mai ales a nopții. Când vine vorba de sănătatea personală, nu este nimic de lăsat la întâmplare: a fi lipsit de șapte până la opt ore de somn în fiecare noapte a fost asociat cu un risc mai mare de diabet, accident vascular cerebral, boli cardiovasculare și demență, potrivit Centrului pentru Control și Prevenire a Bolilor din SUA.

Starea emoțională, în directă și strânsă legătură cu somnul

Există, de asemenea, o taxă emoțională, a spus specialistul în somn Wendy Troxel, un om de știință senior în comportament la RAND Corporation, care a scris ”Sharing the Covers: Every Couple's Guide to Better Sleep”, citat de CNN.



”Privarea de somn poate afecta aspecte cheie ale funcționării relației, cum ar fi starea de spirit, nivelul de frustrare, toleranța, empatia și capacitatea de a comunica cu partenerul și cu alte persoane importante din viața ta”, a spus Troxel.

Somnul de slabă calitate și acea dispoziție proastă care rezultă din lipsa odihnei îi face pe oameni ”mai puțin capabili să se implice în ”asumarea perspectivei sau să pună mici evenimente potențial adverse în context”, a spus specialistul în somn Rebecca Robbins, instructor în divizia de medicină a somnului pentru Harvard Medical. School, care a fost coautor al cărții ”Sleep for Success!”

Această nouă rutină dăunătoare, în care lipsa somnului devine o regulă, poate contribui la depresie, anxietate și alte disfuncții emoționale și relaționale, a spus Robbins.



”Din păcate, acest obicei declanșează o buclă de feedback negativ prin care somnul din noaptea următoare are de suferit”, a spus Robbins, care a adăugat: ”Procesul se poate transforma rapid în unul de tratare a simptomelor de sănătate mintală”.

Soluția în cazul cuplurilor incompatibile în privința somnului

Care este răspunsul oferit de aceiași experți? Să-ți dai partenerul de somn la o parte sau să îi așezi un pat separat, este cu siguranță o opțiune.



”Întrebarea pe care o primesc întotdeauna: Este rău dacă eu și partenerul meu dormim separați? Răspunsul este nu, nu neapărat!”, a spus Troxel. ”Poate avea chiar unele avantaje semnificative”, a continuat el.

Cercetările efectuate de Troxel și echipa ei au descoperit că o persoană bine odihnită este ”un comunicator mai bun, mai fericit, mai empatic, mai atractiv și mai amuzant” - toate trăsăturile care sunt cheie pentru dezvoltarea și susținerea unor relații puternice, a spus ea.



Dormitul separat poate ajuta cuplurile să fie mai fericite, cu mai puține resentimente și mai capabile să se bucure de timpul petrecut împreună în pat, în special în weekenduri, când cerințele de muncă sunt mai ușoare, a spus Troxel.



”Le spun cuplurilor să încerce să se gândească la asta nu ca la o cerere de divorț în timpul somnului, ci ca la crearea unei alianțe de somn”, a adăugat ea. ”La sfârșitul zilei, nu există nimic mai sănătos, mai fericit și chiar mai sexy decât o noapte bună de somn” a conchis sursa citată.