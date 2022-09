”Calculatorul nu ia șpagă”. Ministrul Burduja: Pot să sune vecinul, colegul de partid și frizerul, nu se mai poate interveni. Rămân ”urme”

Ministrul Digitalizării, Sebastian Burduja, a declarat, la Interviurile DCNews, că, printr-un proiect cu fonduri din PNRR, își propune să învețe 100.000 de oameni de la sate cum să lucreze la calculator. Vorbind despre formatorii din biblioteci, ca parte din proiect, ministrul a afirmat că ”Tehnologia permite și partea aceasta de transparență. Nu o să uit niciodată, când lucram la Banca Mondială, în 2012 - 2013, a venit președintele Estoniei și unul dintre lucrurile pe care ni le-a spus, la întrebarea deja clasică: ”Dom`le, cum ați reușit în Estonia?” (n.r. fiind națiunea cea mai digitalizată - ”Și-au asumat-o de când a căzut Cortina de Fier ca prioritate zero, spunând că Estonia este despre digitalizare, despre IT și au făcut din asta prioritate de țară, ok, stimă lor!” a completat Sebastian Burduja). Și a răspuns: ”Calculatorul nu ia șpagă, să știți””a afirmat Sebastian Burduja.

Dacă intervine funcționarul în sistemul digitalizat, rămâne ”o urmă”

Întrebat de către analistul politic Bogdan Chirieac dacă acest răspuns poate fi motivul pentru care există opoziție în administrație față de digitalizare, ministrul a răspuns fără să stea pe gânduri: ”Da, este unul dintre motive. Și dacă nu vorbim despre o șpagă efectivă, vorbim despre o renunțare la control. Nu mai poți interveni tu, ca primar, ca decident, asupra unor procese informatice. Poate să mă sune prietenul cel mai bun, vecinul, colegul de partid, frizerul, nu mai pot interveni, este un proces transparent, sunt tehnologii de tip blockchain în care nu mai poți să interveni, rămâne o urmă și se poate dovedi foarte ușor că ai alterat algoritmul informativ”.

Ministrul Digitalizării a mai spus și cu alte ocazii, în interviurile DCNews, chiar despre Ministerul ce-l conduce, că ”Suntem înconjuraţi de munţi de hârtii, asta e realitatea. (...) Cea mai mare rezistenţă este, însă, din partea funcţionarilor publici pentru că, într-adevăr, când te digitalizezi pierzi oarecum controlul lucrurilor. Nu mai poţi să dai vina de la unul la altul, ştii foarte clar, ca ministru, unde a stat o anumită lucrare, câte zile şi de ce... ai o evidenţă”.

Despre subiectul în contextul căruia au vorbit, Sebastian Burduja preciza: "Avem un program important în PNRR, este în premieră, în care digitalizăm 1000 de biblioteci rurale. Sunt spații moarte în mare măsură, în prezent, spații în care nu se mai întâmplă nimic, în care vom aduce computere, calculatoare, imprimante, chiar și imprimante 3D și vom implica autoritatea locală și chiar comunitatea locală să formăm, avem țintă, în PNRR, de 100.000 de români, în principal populația din zonele rurale, vulnerabile, oameni în vârstă, să știe cel puțin să deschidă un browser, să citească o știre, să se informeze, să își plătească o taxă, un impozit local, lucrurile de bază". "Avem bani prevăzuți în proiect pentru partea de formare și aici suntem în etapa finală a unui acord cu Banca Mondială pentru formarea unor formatori, de fapt, liderii din comunitate, fie că este bibliotecarul fie că este altcineva din primărie care să vină și să pregătească respectivele comunități în zona de competențe digitale" mai afirmat el.

