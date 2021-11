Cadoul pe care Klaus Iohannis ar putea să-l lase României. Bogdan Chirieac: Ceva trebuie schimbat

Analistul politic Bogdan Chirieac a intrat în direct la România TV unde a comentat cu privire la informația cum că Partidul Social Democrat își dorește un Guvern cu PNL și UDMR pentru a putea modifica Constituția, iar România să devină o republică parlamentară.

Întrebat dacă s-ar putea modifica Constituția pentru republică parlamentară, Bogdan Chirieac a răspuns:

”Dacă și președintele Iohannis ar fi de acord, atunci ne-ar putea lăsa cel mai frumos cadou, bine, și singurul probabil, al celor două mandate ale domniei sale. Într-adevăr, Constituția României nu face față, în acest moment, provocărilor. Sigur, venind din comunism, și eu și mulți alții am dorit să punem noi ștampila pe președinte. Am dorit lucrul acesta, după ce am scăpat de Ceaușescu, 25 de ani, am vrut să alegem noi președintele. După 30 și ceva de ani de la Revoluție cred că nu ar fi rău ca președintele să fie ales de către Parlament pentru că vedeți în ce măsură președintele interferă într-o manieră negativă cu Parlamentul și cu aleșii poporului. Sunt lucruri care în mod evident în țara noastră nu funcționează, ceva trebuie schimbat în interiorul mecanismului. Trebuie să existe până la urmă o explicație, de ce clasa politică și administrația din România sunt cele mai puțin performante din Uniunea Europeană. Doar în România nu s-au putut face investiții în infrastructură. Doar în România. Până și Bulgaria ne-a depășit. De Ungaria nici nu putem discuta că ne uităm sus de tot la ei. Deci trebuie să existe un motiv și atunci trebuie umblat în mecanismul intim, inclusiv în ceea ce privește justiția. E clar că justiția din România este nefuncțională. Trebuie umblat inclusiv în Constituție, să o reglăm, să o facem funcțională. Nu trebuie să inventăm lucruri, trebuie să facem ce fac și ceilalți”, a declarat Bogdan Chirieac.

Republica Parlamentară înseamnă că președintele statului ar fi numit de Parlament și are un rol ”decorativ”. Într-o republică parlamentară, premierul sau cancelarul are cea mai mare putere, așa cum se întâmplă în Austria și Germania, țări care au această formă administrativă.

Acest articol reprezintă o opinie.