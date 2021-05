Câciu, despre boom-ul economic anunţat de Cîţu: Furtuna perfectă pentru explozia preţurilor

"Acum serios, știu că vor fi mulți papagali care se vor arăta extaziați de comunicatul INS privind PIB trimestru I 2021 și vor spune că și-a revenit economia.

Tocmai de aceea mă întreb cât de prost poți să fii ca statistician care vrei să măsluiești datele PIB să vii cu o scădere an la an de 0,2%, în contextul în care anul trecut ai avut lockdown și mai ales în contextul în care ai aranjat de la începutul anului 2021 toate datele an la an pe principalii indicatori care formează PIB (comert, industrie, servicii, agricultura, construcții)?

Cât de prost poți să fi ca statistician să treci, din pix, o creștere economică trimestru la trimestru de 2,8% știut fiind faptul că trimestrul IV al fiecarui an este trimestrul cu cel mai mare volum PIB, iar trimestrul I este trimestrul cu cel mai scazut volum PIB. Nici să fure nu știu oamenii aștia, iar oricine se pricepe la statistică și metodologie vede acest cumplit derapaj", transmite Adrian Câciu.

Câciu: Pierzi bani europeni pentru că îți crește PIB-ul din pix

"Puteai veni cu creștere trim. I 2021 fata de trim I 2020 si erai acoperit de masluirile pe care le tot faci de trei luni pe ajustarea unor date. Dar să ai tupeul să vii și cu creștere trimestru la trimestru, in contextul diferentei de volume asta este premieră mondială indiferent ce nivel al deflatorului ai folosi.

Până la urmă ce rezolvi? Pierzi bani europeni pentru că îți crește PIB-ul din pix. Menții și adâncesti sărăcia pentru că, dacă totul e din pix, nu se simte nici in conturile companiilor nici în buzunarul oamenilor.

Adâncești dezechilibrele bazându-ți statistica pe datorie reală pe care o faci ca să iți crească consumul guvernamental (risipă fără efect multiplicator). Boostezi inflația pentru că creezi furtuna perfectă pentru explozia preturilor. Da, cred că trebuie inventat și cuvântul echivalent pentru prostia infinită. Ceva mai prost decât super-prost!", subliniază economistul Adrian Câciu.

Ce a anunţat Florin Cîţu

"Am promis, am făcut. Economia României a crescut cu 2.8% în primul trimestru din 2021. Felicitări, români! România are cea mai rapidă revenire economică din istorie, ca răspuns la cea mai mare criză economică din ultima sută de ani. Am luat cele mai bune măsuri și economia a răspuns pozitiv. Acum pregătim toate măsurile ca economia României post-pandemie să fie mai puternică, mai competitivă, mai rezilientă.

În următorii ani, eu mă aștept la o creștere economică care să spulbere toate estimările făcute până acum și de care să beneficieze TOȚI romanii", transmite premierul Florin Cîţu printr-un mesaj publicat pe Facebook.