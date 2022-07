România, datoare la Agenția Spațială Europeană. Caz fără precedent. Ar putea să nu mai participe deloc, avertizează Burduja

"Prin 2018, (...) România şi-a pierdut dreptul de vot în cadrul Agenţiei Spaţiale Europene, un caz singular, nefericit la nivelul structurii ESA. S-a întâmplat asta ca urmare a faptului că România nu a efectuat anumite plăţi pe care ESA le aştepta în perioada 2017 - 2019. Ulterior, România a făcut anumite plăţi, dar nu a reuşit să recupereze tot ceea ce datora şi atunci ne regăsim la nivelul zilei de astăzi cu o datorie de 102 de milioane de euro, cu dreptul de vot în continuare suspendat şi (...) cu perspectiva sumbră de a nu putea participa la viitorul ciclu de trei ani de programe ale Agenţiei Spaţiale Europene, dacă nu va reuşi să achite sumele solicitate. Discutăm de o sumă minimă de 63 de milioane care ar trebui achitată către ESA pentru a putea să ne prezentăm la apelurile din noiembrie", a precizat Burduja, joi, în cadrul unui eveniment organizat de Agenţia Spaţială Română cu sprijinul Ministerului Cercetării, Inovării şi Digitalizării, potrivit Agerpres.



Potrivit lui Burduja, România are o imagine bună în acest domeniu la nivel internaţional prin expertiza cercetătorilor din ţara noastră.



”România, în cadrul unui proces participativ, a îndeplinit şase zone de specializare inteligentă, inclusiv domeniul aerospaţial, deci este un domeniu de interes strategic pentru economia românească, pentru viitorul României. Vorbim despre fonduri, investiţii care au generat un factor de multiplicare mare, adică, la fiecare leu investit în economie, discutăm de un factor de la 4 la 12-14 de multiplicare", a subliniat ministrul.



El a menţionat că România, Europa şi omenirea trec printr-o serie de "crize multiple", context în care a anticipat că presiunile economice şi sociale se vor intensifica.



În opinia lui Sebastian Burduja, cei care se luptă să crească bugetul Cercetării se vor confrunta cu argumentul lipsei banilor pentru acest domeniu. "Să promovăm ideea că un ban direcţionat spre cercetare, inovare nu este o cheltuială, este o investiţie în viitorul acestei ţări şi în viitorul economiei acestei ţări şi asta ne arată exemplul altor state foarte înţelepte, care au ales să îşi aloce 3-4% din PIB către Cercetare. Noi suntem la 0,7. (...) România are anumite angajamente de care trebuie să se ţină în faţa partenerilor internaţionali. Pe de altă parte, este dreptul firesc al cetăţenilor şi al instituţiilor statului să înţeleagă foarte clar ce se întâmplă cu aceşti bani care sunt transmişi către Agenţia Spaţială Europeană şi (...) se întorc în proporţie de peste 80%", a adăugat ministrul.

Salina Praid rămâne închisă o perioadă scurtă, după infiltraţia din zona galeriei de acces

Salina Praid va rămâne închisă până în data de 31 iulie, după ce o infiltraţie cu apă şi nămol a afectat, sâmbătă, galeria de acces în baza de tratament. Pe pagina de Facebook a Salinei Praid se precizează că baza de tratament rămâne închisă 'din cauza tehnice'.

În cursul zilei de 23 iulie a apărut o inflitraţie mai abundentă cu apă şi nămol în galeria de coastă, prin care intră autobuzele în subteran, motiv pentru care a fost oprit accesul în salină. De asemenea, turiştii aflaţi în subteran au ieşit la suprafaţă, fără să se înregistreze probleme deosebite. Directorul tehnic al Salinei Praid, Sebestyen Jozsef, a declarat, pentru Agerpres, că în cursul zilei de joi este aşteptată sosirea unei echipe specializate care, folosind o tehnică specială, va încerca să oprească infiltraţia apei. El a subliniat că au avut loc mai multe întruniri cu proiectanţi şi specialişti de la Bucureşti şi speră că această procedură identificată să rezolve problema.

'Încercăm să rezolvăm situaţia, dar ne depăşeşte pe noi, e nevoie de o echipă specială', a spus Sebestyen Jozsef. Potrivit acestuia, apa care curge în galeria de acces are un debit destul de mare, dar totul este controlat şi nu există riscul să ajungă în baza de tratament sau în zona de producţie. 'Am făcut o susţinere, am protejat galeria de acces, nu mai cad bucăţi, nu mai curge nămol, numai apă (...). Şi am făcut bazine de colectare, dirijăm apa spre bazine şi de acolo pompăm apa. Deci, nu intră nici în baza de tratament, nici în producţie, apa e sub control, dar încă nu putem da drumul. (...) Siguranţa turiştilor şi a angajaţilor este mult mai importantă', a punctat directorul tehnic al Salinei Praid.

