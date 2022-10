Alfred Bulai și Val Vâlcu au discutat despre avântul tehnologiei și modul în care tinerii se adaptează la noile informații:

„Consumul ăsta, de muzică, de filme, toate le iei de pe server. Laptopurile nici nu mai au capacitate mare. Asta înseamnă curent. Aveai DVD-ul și ardea doar computerul tău, nu mai ardea și un server în Pasadena“, a punctat Val Vâlcu.

„Bine, ne întoarcem la CD-uri. Și la casete eu m-aș întoarce, că erau frumoase“, a completat Alfred Bulai.

„Dar nu vei avea curent. Va trebui să dai la pedale. Asta e noua modă...“, a spus, ironic, Val Vâlcu.

„Lasă, benzi desenate, ne uităm pe hârtie“, a completat Alfred Bulai.

„Sau benzi desenate!“, a spus Val Vâlcu.

„Nu e exclus să trecem prin tot felul de situații de genul ăsta, inclusiv revalorizarea modului în care ceva care era bine văzut până acum 20-30 de ani, este rău văzut în continuare“, a spus Alfred Bulai.

„Dar de ce ne plângem? Acum, dacă îi auzi pe toți cum spun: Nu mai suport! Stau pe calculator copiii, pe telefon, se duc la restaurant și în loc să vorbească unul cu altul, stau pe telefon. Dacă se mai ia curentul, foarte bine, să mai joace și o bâza, și o v-ați ascunselea, și o miuță în fața blocului...“, a adăugat Vall Vâlcu.

„Un tânăr student mi-a povestit că s-a luat curentul în cămin și pentru că nu aveau lumină deloc, au ieșit pe hol. Zice: Am stat așa liniștiți toți, iar apoi am început să vorbim, ne-am cunoscut! Nu ne cunoșteam, deși vorbeam între noi pe Internet! Știți ce interesant a fost că am vorbit între noi? Teoria mea este că nu-i tehnologia de vină, ci modul deficitar în care folosim noi tehnologiile. E și o teorie că la începutul introducerii unei tehnologii întotdeauna e folosită abuziv. Toate tehnologiile au avut și părți proaste. Cuțitul e o tehnologie și a fost la vremea lui o tehnologie. Câți au fost omorâți de cuțit? A creat și fenomene neplăcute, dar asta nu înseamnă că nu a fost benefic.

Problema e că școala nu e pregătită să învețe tinerii să utilizeze Internetul. E o dramă firească, profesorii de informatică, de regulă, sunt mai prost pregătiți decât elevii lor, pentru că elevii sunt mult mai abili pe Internet decât mulți dintre profesorii care au făcut ei matematică sau ce au făcut acum 25-30 de ani. S-ar putea să fie departe de tot. Ai o dramă! La fel cum copiii sunt mult mai bine pregătiți decât părinții lor.“, a conchis Alfred Bulai.

Bulai, despre crizele generate de războiul din Ucraina: Mă bucură dramele din perioada asta. Doar așa politicienii sunt dispuși să se schimbe

Sociologul Alfred Bulai a făcut câteva remarci referitoare la multiplele crize generate de războiul din Ucraina și nevoia de adaptare a societății și a liderilor politici la noile realități ale vremurilor:

„Chestiunile pe care ar trebui să le dirijezi pe perioade mari de timp nu bucură politicianul. Iată, de exemplu, o măsură pe care o iei acum - cum să redefinești energetic România, dar nu pe vorbe... .

Ai văzut, când s-a pus problema cu războiul, au venit imediat și au zis: Gata, să treacă Europa pe un sistem alternativ! Bă, dacă era așa de ușor, de ce nu am făcut-o până acum? Ce dra*u, suntem tâmpiți? Cum poți să ne spui că, peste noapte, faci tu nu știu câte chestii? Mai ales într-o țară ca România. Deja e glumă! Noi nu facem în 30 de ani o autostradă și făceam acum și trei centrale nucleare. Nu o terminăm nici pe aia de la Cernavodă, încă mai lucrăm pe la ea

