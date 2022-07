Buhnici a spus că s-a uitat la o femeie „mai săracă decât el” care mânca o merdenea, lucru care l-a enervat: Toți vor zice că sunt un nenorocit

„Mă uitam cum stătea pe o băncuță... acum toți vor zice că sunt un nenorocit că vorbesc de oameni săraci. Mă uitam în jos, eu fiind pe scara rulantă, la o doamnă mai săracă decât mine. Se vedea clar că este într-o uniformă de femeie de serviciu. Își terminase tura. Și stătea liniștită, cumva jenată, pe un colț în mall, mâncând o merdenea. Era o femeie ușor supraponderală. Ce simți când te uiți la o femeie supraponderală care, după ce a ieșit din tură, mănâncă o merdenea?”, a zis George Buhnici în podcastul lui Gojira.

„Eu am prostul obicei să mă uit la oameni și mă gândesc. Eu, ca unul care a slăbit și pot privi de sus de pe scara rulantă, mă gândeam așa: „bă, serios?! Nu simți că este ceva în neregulă cu viața ta?! Ți se făcuse fomiță și aveai nevoie de o gustărică? Și tot ce ai putut să faci a fost să bagi în tine niște făină cu ulei? Dar o felie de pâine cu salam ce au? Sendvișurile în România sunt pe cale de dispariție. Fă-ți un sendviș decât să mănânci merdenele. Ți-e sete? Bea apă. Ce beau bunicii tău când le era sete? Apă, țuică, vin. O țineau pe natural”, a mai zis George Buhnici.

Gojira a intervenit și a spus: „Alcoolism”.

„Da, dar nu băga zahăr. Zahărul este drog, spune nu drogurilor”, a subliniat George Buhnici.

„Deci mai bine alcoolism cronic decât diabet. Eu asta am înțeles de la tine. Spune da alcoolismului, spune nu diabetului. Vrei să fie acesta titlul podcasului?”, a zis Gojira râzând.

„Nu. Am vorbit niște chestii aici care ar trebui să rămână doar aici. Ai putea să-i spui acestui podcast „fără nume””, a fost răspunsul lui George Buhnici.

Declarațiile au fost făcute în octombrie 2021, cu mult înainte de scandalul actualul cu „minorele” și „vergeturile”.

George Buhnici își cere scuze pentru declarațiile făcute la adresa femeilor. „Am plătit și încă plătesc scump pentru acest episod”, a transmis, marți, vloggerul.

Într-o filmare publicată marți pe contul său de YouTube, George Buhnici recunoaște pentru prima dată că a greșit.

„Aș vrea să vă spun că, în urma celebrului interviu pe care l-am dat în urmă cu vreo două săptămâni, am primit acuzații și chiar amenințări din cele mai dure și mai serioase. Și m-am gândit foarte serios la ce am de făcut în perioada următoare. O să o spun pe șleau. Da, am vorbit ca un mârlan, ca un băiețaș de cartier fără pic de minte în cap, și fără nicio experiență de viață, ca și cum aș fi fost fumat sau cel puțin amețit de băutură. Mulți dintre cei care mă cunosc chiar m-au întrebat dacă nu cumva am fost sub influența unor substanțe. Nu, nu am fost, nu am această scuză. Eram poate doar euforic datorită atmosferei de festival, mai ales după atâta vreme de stat mai mult prin casă. Dar asta nu scuză nimic.

Probabil din dorința de a șoca și de a impresiona audiența, încă mai procesez tot ce se întâmplă, dintr-o tentativă total neinspirată de umor, am reușit să fiu superficial și lipsit de empatie, am jignit categorii întregi de oameni și am obținut într-adevăr un șoc, dar acest șoc a fost, în primul rând, pentru mine și pentru familia mea, nu numai pentru public. Vreau să-mi cer scuze public tuturor celor pe care i-am jignit, celor pe care, fără să-mi dau seama, într-o pauză de rațiune, i-am și mai ales le-am agresat prin limbaj, prin grobianism și prin lipsa de politețe”, a spus George Buhnici.

„Așa cum ați aflat probabil, am plătit și încă plătesc scump pentru acest episod, care a făcut atât de multe valuri pe Internet și în media. Dar aici nu voi intra în detalii. Ceea ce am să fac este să îmi reconsider eu în perioada următoare prioritățile, să mă concentrez mai mult pe familie și pe lucrurile de care sunt pasionat și la care mă pricep, case sustenabile, energii regenerabile, tehnologie. Nu am să dau curs invitațiilor sau ofertelor care speculează imaginea de băiat rău, bădăran și de misogin. Consider că această imagine nu mă reprezintă, eu nu sunt și nu pot fi un astfel de personaj. Îi rog pe cei care și-au închipuit că pot reprezenta așa ceva să-și caute în altă parte exponenții. Într-un cuvânt, celor care se gândesc că voi profita de popularitatea pe care am căpătat-o în aceste zile pentru a-mi lărgi gama de preocupări, le spun că nu voi face asta”, a zis George Buhnici.

„Dar îmi pare tare rău. Am învățat foarte multe din această situație extremă și mi-aș dori să învețe și alții din ceea ce mi s-a întâmplat mie. Sper ca această dezbatere, care s-a stârnit, să fie de folos în cele din urmă tuturor. Sper să nu devină doar încă o întâmplare seacă de pe Internet, în care toată lumea s-a implicat doar la nivel de comentarii, dar nu am învățat de ajuns. (...) Din acest moment, vreau să iau ce e bun, util, să continui să evoluez. Mai vreau să mulțumesc familiei mele, care mi-a fost și îmi este alături, și vreau să le spun că îmi pare rău, pentru că, dintr-o inconștiență, i-am expus la acest val național de oprobriu. Ne revedem acolo unde experiența și contribuția mea sunt cu adevărat de folos”, a conchis George Buhnici.

