Primarul Capitalei, Nicușor Dan, a vorbit în cadrul dezbaterii "Cum (NU) construim în România. Soluții la provocările momentului", organizată de DC NEWS despre construcțiile din București, despre siguranța blocurilor din Capitală în caz de cutremur, dar și despre legalitatea autorizațiilor emise de instituțiile competente.

"În opinia mea, de 17 ani, începând din 2005, de când s-a știut că România va intra în Uniunea Europeană și au început să vină banii în toate segmentele, în special în imobiliare, Bucureștiul se sufocă, adică Bucureștiul involuează în ceea ce privește posibilitatea de a răspunde cu infrastructură la cât și cum se construiește. Acesta este primul palier și în opinia mea este de siguranță națională.

Al doilea palier ține de Bucureștiul în competiția, globală pentru că modul în care se dezvoltă urban un oraș stimulează sau nu o mare firmă să vină să-și pună birourile în București sau în Sofia, sau în Belgrad, sau în Budapesta. Și Bucureștiul are o imagine care nu este grozavă. Cea mai urâtă capitală europeană, de exemplu, a spus un mare site european de turism și multe altele.

Și al treilea palier: România și Bucureștiul sunt într-o zonă seismică și mi-e teamă de construcțiile de după anii 90, de cum se vor comporta aceste construcții la primul mare cutremur pe care îl vom avea în București. Și aici avem o mare problemă, cred că suntem absolut cu toții de acord că trebuie să avem o predictibilitate și o securitate a raporturilor juridice. Pentru ca să avem asta, trebuie să avem instituții de control și instituțiile de control nu funcționează" a spus Nicușor Dan.

Nicușor Dan, despre necesitatea verificării legalității autorizațiilor emise

"În 2008, am solicitat oficial în baza legii 544, am solicitat Inspectoratului de Stat în Construcții, din București, prin asociația pe care o conduceam atunci, să-mi spună câte autorizații și câte PUZ-uri au verificat și câte au constatat nelegale. Și verificaseră, nu mai țin minte, de ordinul a 200 de autorizații și documentații din care găsiseră jumătate nelegale. Ce au făcut mai departe? Nu au extins controalele, tocmai pentru a limita incidența de nelegalitate în domeniu, ci au restrâns aparatul de control și situația persistă. Nu știu dacă în momentul de față Inspectoratul de Stat în Construcții București are 3 oameni care să verifice legalitatea autorizațiilor de construire și desființare, și legalitatea documentației de urbanism. Mai sunt două instituții de control. Mai este prefectul, care depinde de rezultatele pe care i le dă Inspectoratul de Stat în Construcții și mai este Parchetul. Parchetul, din nou, este o instituție care nu funcționează.

Vă dau un simplu exemplu. În februarie, imediat ce a început războiul din Ucraina, toată societatea românească era preocupată de refugiați și de cum putem să ajutăm în această tragedie umană, iar la intersecția Dorobanți cu Ștefan cel Mare s-a demolat un bloc de cinci etaje, cu autorizație suspendată, deci bloc de 5 etaje s-a suspendat și Parchetul nu a făcut încă nimic", a mai spus Nicușor Dan.

