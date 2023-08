Brigitte Pastramă a renunțat la acidul din buze, extensii, gene și unghii false: "Toate chestiile astea mă făceau mai urâtă". Cum arată acum (FOTO)

"Acidul din buze mi l-am scos pentru că nu îmi mai plăcea cum arătam. Dar le-am făcut în timp. Mai întâi, mi-am scos acidul din buze, apoi nu mi-am mai pus gene… Nu am mai avut timp, pentru că muncesc în fiecare zi, de la ora 9:00 dimineața, care înseamnă 8:00. Vreau să spun că mă trezesc la ora 6:00 și de la 9:00 încep munca. Eu stau în Downtown Dubai și sunt aproape 30 de kilometri până în Arabian Ranches, unde am cumpărat casa. Stau exact vizavi de Mall Dubai, iar aici e o zonă de blocuri de sticlă, cum s-ar spune. Iar eu am casa în zona de vile, în Arabian Ranches. Sunt 28 de kilometri până acolo și fac 60 de kilometri dus-întors.

De aceea, ne trezim, ne pregătim și plecăm la treabă. Nu mai am timp nici să-mi fac unghiile, nu am timp nici de gene și nici de altceva. Extensiile le-am scos primele, deoarece am considerat că e cazul să mi se regenereze părul și am văzut că îmi stă bine fără ele. Pentru că eu de mult timp nu am mai trăit fără gene și extensii; nu mai știam cum arăt fără ele. Și apoi m-am gândit "ia să văd cum îmi stă și fără acid în buze". Și observ că îmi stă mult mai bine. Și, mă rog, mi-am dat seama că toate chestiile astea mă făceau mai urâtă, nu mai frumoasă. Cred că îmi stă mai bine fără aceste artificii", a spus Brigitte Pastramă pentru viva.ro.

"Toată lumea se ruga pentru mine"

În urmă cu ceva timp, Brigitte Pastramă a avut parte de un moment puternic, în biserică, într-o perioadă în care se afla la pământ. După dispariția fulgerătoare a primului soț, bătăile primite de la cel de-al doilea bărbat din viața ei, perioada petrecută în pușcărie, când a vrut să se sinucidă chiar de ziua ei, după ce a aflat că a pierdut toate bunurile pe care le avea, Brigitte și-a căutat refugiul în biserică.

"M-am dus într-o joi la o biserică imensă, după ce îmi predasem inima și îl primisem pe Iisus în inima mea. Am făcut scrisoarea de acasă și am pus biletul într-un coșuleț în care erau multe bilete. Două ore s-a făcut evanghelizare. Oamenii ăia parcă vorbeau pentru cauza mea. Am plâns două ore. Și, din toate biletele alea, l-au extras tocmai pe al meu. Eu stăteam în al doilea rând, m-am uitat în spate, 800 de persoane plângeau și se rugau pentru cauza mea. 800 de persoane! În acea biserică imensă, femeile plângeau cu lacrimi, pentru că eu ce am scris am scris din suflet.

Când a citit omul ăla povestea mea și a vieții mele, i-a făcut să plângă. Și toată lumea se ruga pentru mine. Niște străini. Și am simțit că acolo e familia mea. Am știut că acolo găsesc alinarea. Și vreau să spun că, încet, încet și Dumnezeu mi-a răspuns la problema pe care am scris-o pe bilet". a povestit Brigitte, în podcastul Taclale, scrie cancan.ro. Citește mai mult>>

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News