Boureanu (49 de ani) bea șapte litri de apă pe zi. Pe care o alege

El bea apă alcalină.

„Beau foarte multă apă, peste șase-șapte litri pe zi. Beau apă alcalină, cu pH ridicat. Îmi plac excesele - atât culinare, cât și șprițul și berea. Prefer să compensez cu mai multă apă”, a zis Cristian Boureanu care, anul acesta, împlinește 50 de ani.

Prof. univ. dr. Alexandru Vlad Ciurea, celebrul medic neurochirurg, a vorbit despre această apă. Potrivit medicului, apa alcalină este cea mai sănătoasă pentru organism, iar zahărul trebuie evitat cu orice preț. De asemenea, Vlad Ciurea susține că atât ceaiul, cât și cafeaua sunt excelente pentru creier, însă nu în exces.

„Creierul are un avantaj pe care noi nu îl luăm în considerație. Trebuie să îi dăm apă, el înghite foarte multă apă, de aceea eu pledez să se bea 2 litri de apă pe zi, nu atât pentru burtică, ci pentru creier pentru că apa se duce în creier și trebuie să avem oxigenul necesar. Beți apă, cât se poate de multă! 2 litri este puțin, poate și mai mult. Eu pledez pentru apă alcalină care să schimbe PH-ul, beți ceai verde și orice alt ceai, în general. Și cafea, dar eu pledez pentru dimineața, pentru că altfel nu mai dormi”, a spus medicul.

Susținătorii apei alcaline cred că aceasta are următoarele beneficii: proprietăți anti-îmbătrânire, întărirea sistemului imunitar, hidratare și pierdere în greutate.

Posibile efecte secundare și riscuri ale apei alcaline



Deși apa potabilă alcalină este considerată sigură, poate produce efecte secundare negative. Câteva exemple de efecte secundare negative includ scăderea acidității naturale a stomacului, care ajută la uciderea bacteriilor și la eliminarea altor agenți patogeni nedoriți. În plus, un exces general de alcalinitate în organism poate provoca probleme gastrointestinale și iritații ale pielii.

Toată lumea vrea un zâmbet de Hollywood. Vrem să avem dinți drepți, de-un alb imaculat, dar îi putem avea totodată și sănătoși?

Exista mai multe variante de albire dentară. Medicii recomandă ca pacientul să apeleze la o procedură de albire dentară numai după ce discută cu un specialist. Despre acest subiect am discutat cu dr. Alexandra Mircea.

„Albirea dentară este unul dintre subiectele mele preferate. Procedeul de albire nu face decât să îndepărteze din profunzimea smalțului depunerile de coloranți pe care-i consumăm zi de zi – alimentari sau din băuturi.

Le recomand pacienților mei să apeleze la albire dar, totodată, tot eu insist să discute în prealabil cu medicul lor dentist înainte de a face acest procedeu, asta pentru că fiecare avem particularitățile noastre și e important să vedem dacă e potrivit sau nu pentru dinții noștri. De ce spun asta?







Pentru că există situații în care dinții nu se vor albi:



Situații în care dinții și-au pierdut nervul și au devenit mai închiși la culoare și nu se vor albi;



Sunt dinți cu fisuri adânci în smalț la care nu se recomandă albirea cu substanțe puternice sau dinți care sunt foarte sensibili la rece / dulce – lor li se recomandă un model particular de albire dentară.







Toate aceste informații nu pot fi aflate decât în urma discuției cu un medic dentist care îți vede dinții și știe ce să-ți recomande pentru tine.

Eu prefer să fac albirea în cabinet, pentru că pot controla frecvența cu care se realizează. Dacă un pacient de-al meu vine azi în cabinet pentru albire și revine, pentru același procedeu, în 6 luni, îi voi reaminti că trebuie să mai așteptăm o jumătate de an, asta pentru că am convenit că albirea se face maximum o dată pe an. De ce? Pentru că fiind aplicată substanța respectivă în mod repetat, se pot produce demineralizări, adică suprafața dentară să devină mai subțire și să le fie mai ușor bacteriilor să genereze carii.

Da, există pe piață diverse variante de paste de dinți cu cărbune activ, pulberi cu cărbune, benzi de albire. Sunt de acord, dintre toate, doar cu benzile, dar asta nu exclude discuția cu medicul dentist în prealabil și un detartraj; tot medicul îți va arăta cum se aplică acele benzi în așa fel încât să nu ai apoi dinții de toate culorile.

Eu, personal, le recomand anumitor pacienți aceste benzi, dacă văd că asta e indicația pentru ei”, a spus dr. Alexandra Mircea pentru DC News.

