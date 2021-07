Botin, după ce Cîțu a spus că românii sunt mai fericiți: "Cîțometru! Fericirea e pe voi". Val Vâlcu, intervenție: Orice poate fi dovedit, inclusiv adevărul!

Botin, după ce Florin Cîțu a spus că românii sunt mai fericiți / Foto: Captură video Realitatea Plus

Florin Cîțu declara că România are cele mai mici prețuri la alimente din Uniunea Europeană, iar românii sunt mai fericiți. Totuși, ultimele date ale INS îl contrazic pe premier. Românii nu par mai fericiți, iar prețurile au tot crescut, atât la alimente, cât și la alte produse și servicii. În acest context, Laurențiu Botin a prezentat în deschiderea emisiunii ”100” de la Realitatea, un nou "instrument de măsură a fericirii", pe care l-a numit "Cîțometru".

"În România, dragilor, a apărut un nou instrument de măsură a fericirii pentru că domnul Cîțu ne-a spus: ”Domnule, trebuie să fim fericiți”. Spuneam înainte că cel mai mare dușman al declarațiilor pompoase este chiar Institutului Național de Statistică care ne-a arătat într-un studiu cum au explodat toate în România. Vorbim despre viața de zi cu zi. Și avem așa: ulei-15,9%, citrice-8%, țigări-7%, fructe proaspete-6%, pâine-4,47%, iunie 2021, comparativ cu iunie 2020. Mai departe, energie electrică-17%, servicii aeriene-15%, combustibil- 12%, servicii poștale-5,53%, îngrijirea medicală-4,48%. Ce frumos instrumentul de măsură, mai în glumă mai în serios se numește Cîțometru. Iată, vedeți ce frumos arată? Fericirea e pe voi.", a spus Laurențiu Botin.

Val Vâlcu, intervenție: Nu are nevoie românul de INS, că omul se uită în frigider

Jurnalistul Val Vâlcu a intervenit și a precizat faptul că fericirea chiar se măsoară și există anumiți indicatori pentru aceste măsurători. Cât despre români, Val Vâlcu a spus că aceștia simt majorările. "Omul se uită în frigider.", a spus Vâlcu.

"Să știți că fericirea se măsoară, sunt indicatori și au ieșit cel mai bine unii din Himalaya, de pe o insulă de pe Pacific, din ăia de aprindeau focul cu pietre... Când ne-am mai apropiat de zilele noastre și au ajuns televizoarele și pe acolo, dintr-o dată oamenii ăia nu au mai fost cei mai fericiți. Sunt danezii acum. S-a schimbat că aveau termen de comparație, deci asta cu fericirea e relativă. Doi, orice poate fi dovedit cu ajutorul statisticilor, inclusiv adevărul. Statistica operează cu cifre. Nu are nevoie românul de INS, că omul se uită în frigider. Nu are nevoie de calculator. (...) Tot presa e de vină că scriu că românii merg la munte în weekend, de parcă ar merge 30 de mii pe Valea Prahovei, că o blochează, e altceva. Românii sunt la mare. Sunt aceiași 100 de mii care merg mereu prin discoteci. Românii... Românii care sunt fericiți sunt... or fi la PNL. Câte posturi au împărțit în administrație sunt sigur că sunt fericiți.", a spus Val Vâlcu.