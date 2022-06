Bogdan Cristescu e noul secretar de stat în Ministerul Educației

A fost numit un nou secretar de stat la Ministerul Educației, este informaţia de ultimă oră publicată pe Edupedu. În Monitorul Oficial a apărut luni seara numirea lui Bogdan Cristescu pe postul de secretar de stat pentru proiecte cu fonduri europene. Cristescu vine astfel în locul Mariei Manea, cea care și-a dat demisia din funcție în urmă cu o lună și jumătate.

Cristescu a avut ieșiri publice foarte rare, cea mai recentă declarație notabilă fiind în iunie 2021, la prezentarea datelor testării internaționale TIMSS, când a demontat „mitul” foarte des invocat pentru slabele performanțe ale elevilor români la testările internaționale, cum sunt PISA sau TIMSS, conform căruia „noi nu am preda elevilor conținuturile pe care le evaluează acele teste”. „Dar 86% din conținuturile evaluate în studiul internațional se regăsesc în programa din România, față de 72% cât este media internațională și față de 46% cât este în Finlanda”, a declarat atunci acesta. De remarcat că este printre puținele numiri de secretar de stat din poziția de expert al ministerului, fără implicare politica. Potrivit surselor Edupedu.ro, Bogdan Cristescu nu este membru al niciunui partid politic.

Potrivit cv-ului său public, de pe o rețea profesională, din iunie 2020 Cristescu este șeful Direcției Curriculum, Evaluări și Examene din Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație, din subordinea Ministerului Educației, instituția care face subiectele pentru toate examenele naționale și concursurile din sistemul de Educație. De remarcat că numirea șefului direcției de evaluare și examene în postul de secretar de stat are loc după publicarea rezultatelor inițiale de la Bacalaureat 2022, în momentul în care cele două sesiuni importante de examene au fost finalizate și nu s-au înregistrat evenimente majore pe parcursul acestora. La ambele examene, Evaluarea Natțională și Bacalaureat rezultatele au fost cele mai bune din ultimii 12 ani, iar ministrul Cîmpeanu a menționat în repetate rânduri că unul dintre motive a fost „calibrarea corectă a subiectelor”.

Bogdan Cristescu are 48 de ani și este profesor de Matematică la Școala Superioară Comercială „N. Kretzulescu” București, potrivit aceluiași CV. Din 2014 este consilier superior în CNEE (actualul CNPEE), iar înainte a fost inspector de matematică la Inspectoratul București, la fel la Inspectoratul Iași, unde între 2010-2012 a fost și inspector școlar general adjunct. Cristescu are studii post-universitare „Cycle des hautes études européennes” la Ecole Nationale d’Administration (ENA), în Strasbourg, Franța, începute în 2020, tot la studii postuniversitare apare și Colegiul Național de Informații al Academiei Naționale de Informații „Mihai Viteazul”, a SRI. A făcut două programe de masterat, unul în 2010, în „Managementul de mediu și intercultural al școlilor” la Università Ca’​ Foscari Venezia, Italia, și celălalt în 2009, în „Managementul instituțiilor publice” la Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași Are un doctarat în „Modelarea matematică a fenomenelor electrohidrodinamice” la Universitatea din Pitești, iar la Universitatea „Al. I. Cuza” Iași, o diploma de studii aprofundate „Sisteme dinamice și mecanică aplicată” obținută în 1999.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News