"E foarte zglobiu, în formă, hăhăială, performanţă actoricească (n.r Traian Băsescu). Are tot ce trebuie pentru a fi uman şi iubit de poporul român. Îşi ia apartament cu 3 camere lângă metrou că e benzina scumpă, doar 3 camere că sunt facturi mari. Eu zic că Traian Băsescu a trimis, implicit, nişte avertismente. Asta cred că e ieşirea sa. Nu a acuzat deloc justiţia. A spus că e un biet cetăţean care a trecut prin faţa Justiţiei", a declarat Bogdan Chirieac, în emisiunea ”Deferiţi mass-media”.

"L-am şi întrebat dacă se întoarce în politică, poate la PMP. Nu preşedinte, că e Eugen Tomac acolo şi e foarte ok. Dar în politica militantă. Ţinând cont de ce fac cei de la partidele mari şi nu fac bine, ăsta e adevărul, mi-e teamă că preşedintele Iohannis repetă greşelile făcute de Traian Băsescu. A zis că nu, că are altă treabă acum, dar nu a zis că a încheiat categoric subiectul. Are mare credibilitate la poporul român. Faptul că nu spune niciodată adevărul nu îl coboară în faţa poporului. Spune adevărul de moment, nici măcar nu minte. Aşa simte el în clipa aia. Cum a fost cu referendumul. A zis că mergem la referendum, iar a doua zi s-a răzgândit", a mai analistul politic.

”Bogdan are dreptate, dar felul în care se desfăşoară treburile, inclusiv asta cu Marian Căpăţână care i-ar fi vandalizat vila, ne arată o mare regie, pentru că Băsescu are o mare reţea. Dar determinarea lui, pentru că mereu mi-am dat seama că se pregăteşte prin retragerea sub boală să nu mai fie atacat câteva zile, cum se face la carte, şi apoi pentru revenire. Rânjetul lui îmi spune, însă, că se pregăteşte de mari şantaje. Eu sunt doctor în Băsescu, ascultaţi-mă bine. Îşi pregăteşte mari şantaje şi trebuie să se teamă multă lume", a continuat consultantul politic Cozmin Guşă.

