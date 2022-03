Băsescu, primele declaraţii după externare. Chirieac: Cred că se pregăteşte de contraatac. Prestaţie impecabilă

"Am stat 7 zile la spitalul militar din Bucureşti, după care am plecat la Bruxelles. Acolo a fost o recidivă şi am stat alte cinci zile în spital acolo", a declarat Traian Băsescu.

Fostul preşedinte spune că problemele sale de sănătate nu au nicio legătură cu decizia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, prin care a fost confirmat colaborator al Securităţii. "Nu e nicio legătură. Apropo de decizia ÎCCJ, o să încerc să clarific la CEDO. Îmi asum orice document scris de mine. Dacă e scrisul meu, mi-l asum. Dacă e scrisul altora, să facă ce vor cu el", a mai spus Băsescu.

"Mă simt foarte bine, totul e ok din punct de vedere medical. La Bruxelles nu am vrut să merg la spital, ci am avut un puseu de la o boală la plămâni, care nu e nimic altceva decât o pneumonie. Acum mă simt foarte bine, nu mai iau tratament. Dar am recomandare, având în vedere tratamentul făcut pentru pneumonie, acesta fiind diagnosticul de la Bruxelles, ca cel puţin până pe 10 aprilie să evit aglomeraţiile, ca să nu fac COVID-19. Deci mască tot timpul, aşa am recomandare", a mai spus acesta.

Unde se va muta Traian Băsescu

"Decizia a fost să căutăm un apartament, pe care să îl închiriem sau să îl cumpărăm, şi să ne conformăm legii. Printre altele, eu am şi curiozitatea dacă această lege este constituţională. Mă simt un cetăţean care a trecut prin faţa justiţiei. Că îmi place sau nu îmi place decizia, asta este, nu o pot schimba, trebuie să mă conformez. Am văzut speculaţii că mi-au luat SPP-ul şi o să spun secretele ţării. Niciodată nu o să dezbrac cămaşa de fost preşedinte şi nu o să uit că am fost 10 ani preşedinte. Am obligaţia ca ceea ce ştiu numai eu şi alţi lideri politici importanţi să rămână în cap şi atât.

Trebuia să fiu acasă acum, mai ales că aveam de luat decizii. Trebuie să caut un apartament, şi după ce mi se pare că l-am găsit, trebuie să văd dacă e de acord Maria cu ce îi propun. Apartamentul ar trebui să aibă trei camere, să nu fie izolat de lume, că suntem oameni de 70 de ani, să avem magazine în apropiere, o piaţă, metrou. La preţul pieţei, cred că un apartament cu trei camere ar fi bun, având în vedere şi preţurile uriaşe la încălzire şi electricitate", a mai punctat Traian Băsescu.

Fostul preşedinte a anunţat că banii săi sunt investiţi în titluri de stat, pe care acum trebuie să le vândă pentru a putea investi într-un apartament.

Chirieac: Cred că se pregăteşte de contraatac. Impecabil!

Bogdan Chirieac a analizat declaraţiile lui Traian Băsescu.

"Reprezentaţia a fost impecabilă. Domnul Zelenski ar putea fi profund invidios pe prestaţia preşedintelui Băsescu. Nicio clipă nu a dat senzaţia că are regrete că a turnat la Securitate, că se simte vinovat. Nu a făcut greşeala să se dezvinovăţească. Impecabil din punctul acesta de vedere. Are şi planuri de viitor, a spus că e un om obişnuit, de 70 de ani. Este un om din popor, nu vrea mai mult de trei camere. Impecabil Traian Băsescu, nu a manifestat ură. Asta nu înseamnă că nu are adunat tot veninul din lume şi aşteptăm să şi-l îndrepte împotriva cuiva, indiferent că acest cineva este persoană fizică sau instituţie. Instinctul lui funcţionează încă şi nu a dat nicio clipă senzaţia că e un om zdrobit, nici măcar fizic. A plecat pe jos. Nu doar că nu are regrete, a şi spus că nu are apăsare că l-a condamnat ÎCCJ şi cred că se pregăteşte de contraatac", a declarat Bogdan Chirieac la România TV.

