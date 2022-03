Bobonete, terapie pentru depresie: Nu ar trebui niciodată să creeze rușini. Îmi este bine așa

"Prejudecăți și tabuuri în privința acestui subiect se întâlnesc doar la oamenii mai puțin educați și care nu au avut resursele necesare să-și mărească spectrul cunoașterii, pentru că, altfel, terapia este un lucru atât de normal, încât nu ar trebui niciodată să creeze rușini sau scepticism. Eu fac terapie și îmi este foarte bine așa. Episodul cu hoții în casa mea s-a dovedit a fi fost o greșeală, a fost o spargere la pont, iar noi eram mutați acolo de foarte puțină vreme. Pesemne că și hoții au fost dezamăgiți, dacă mi-au luat chitara bas și pușca cu dopuri a lui Octav. Eu nu dețin lucruri cu valoare materială mare, iar banii nu stau niciodată mai mult de câteva ore la noi în casă, are grijă soția să plece repede de unde vin", a spus Mihai Bobonete pentru viva.ro.

"Am acasă tot ce-mi trebuie. De ce să caut altceva în altă parte?"

De curând, actorul a vorbit și despre relația pe care o are cu soția sa.

"Nu m-au interesat niciodată aceste tentații purtătoare de sâni pentru că nu ne-am riscat niciodată familia și cariera pentru tentații de genul ăsta. Vorbesc la plural că mă refer și la colegii mei de serial. Plus că vreți să vă mai spun ceva? Am văzut multe și am trăit și mai multe în adolescența mea… Acum am acasă tot ce-mi trebuie. De ce să mai caut altceva în altă parte? Gelos mai sunt din când în când, pentru că nevastă-mea e mai frumoasă pe an ce trece, dar de fiecare dată mă liniștesc cu gândul că, dacă nu s-a întâmplat nimic atât amar de vreme, ce s-ar mai putea întâmpla acum, când oricum știu că ea mă iubește și eu o iubesc la fel?", a spus Mihai Bobonete pentru viva.ro.

Actorul recunoaște că, pentru a aplana vreun conflict conjugal, el este cel care mai cedează.

"De dragul femeii, mai las de la mine și cred că tot timpul liniștea întregii familii vine atunci când femeia e liniștită, altfel mari controverse nu avem noi. Ne mai certăm pe colacul de la toaletă, pe sarea din mâncare, pe statul pe telefon, că am exagerat cu băutura sau cu mâncarea, că i-am zis-o lu nu știu cine prea nu știu cum, d-astea minore", a spus actorul.

