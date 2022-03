"Îmi place brandul ăsta de zgârcit". Dan Negru, adevărul despre glumele pe seama lui: Copiii mei vor citi în altă cheie articolele despre zgârcenia lui tati

"Îmi place brandul ăsta de zgârcit. Vine tot din anii trecuți, când colegii mei câștigau sume mari de bani și atunci își luau câte o mașină bună, iar eu continuam să merg cu un Renault și cumpăram de banii ăia cărămizi. Aveam mai multă încredere în cărămizi decât în roți de mașină, ha, ha! Dar toți mă luau de zgârcit. Cu vremea, mașinile s-au depreciat și cărămizile s-au scumpit. Dar habar n-am cum e mai bine. Cumpătat sau pasionat. Probabil, copiii mei vor aprecia cărămizile luate de tata când era cumpătat și vor citi în altă cheie toate articolele despre zgârcenia lui tati", a spus Dan Negru pentru viva.ro.

"Mi-am drămuit banii cât să nu fiu nevoit să fac compromisuri în televiziune"

"Am doi oameni în care investesc fără să mă mai intereseze cât costă: Dara și Bogdan, copiii mei. Dar să știi că avem o limită a bunului-simț. Nu suntem părinții care-și duc copiii la toate cursurile posibile, nu le distrugem copilăria încercând să-i facem oameni de știință sau savanți de renume mondial", a mai spus el.

"Nu sunt deloc om de afaceri, fac televiziune și în rest mi-am drămuit banii cât să nu fiu nevoit să fac compromisuri în televiziune. Asta îmi permite azi să fac televiziune relaxat. Publicul îi depistează pe cei care fac televiziune pentru bani. E o pasiune pe care nu poți să o faci cu angoase și cu presiunea banilor, nu dă roade", a spus prezentatorul tv.

"Leafa mea era nemodificată. Colegii îmi spuneau că sunt luat de prost

De curând, Dan Negru a vorbit și despre plecarea sa de la Antena 1.

"Pot să-ți dezvălui un detaliu cu care mă mândresc, când vine vorba de salariu. Vreo 15 ani am avut același salariu de Revelioane. Eram lider detașat an după an, apăruse între timp conceptul de "facem revelionul cu Negru”, dar leafa mea era nemodificată. Colegii mei îmi spuneau că sunt luat de prost, dar nu mă interesa asta. Mă bucuram de performanțe.

Și încă ceva, șefii mei, de la oricare televiziune, pot confirma un fapt: negocierea financiară cu mine nu a durat niciodată mai mult de 10 minute. Nu banii au fost miza mea în televiziune. M-aș bucura să-mi intrebați șefii de la oricare TV, fie din România, fie din Moldova, ca să vă confirme că nu am negociat financiar niciodată mai mult de 10 minute. Dar am negociat pe formate TV și pe apariții uneori și 10 săptămâni. Asta e proporția: 10 minute la 10 săptămâni", a spus Dan Negru, într-un interviu pentru ciao.ro.

