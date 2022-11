Sunt ofertele de Black Friday reale? Cât de rentabile sunt promoţiile de la sfârşit de an? Reducerile din Vinerea Neagră au ajuns în atenţia lui Bulai şi Vâlcu, la "Nod în papură".

"Sigur că Black Friday e o oportunitate pentru cei care produc şi vând de a face business şi de a scoate bani. Se pleacă de la ideea că cea mai mare parte a populaţiei, în general, nu ştie preţurile reale, media preţurilor, tendinţa preţurilor etc. Dacă ai o bară tăiată acolo şi vezi preţ vechi/preţ nou şi preţul vechi nu a fost niciodată, atunci crezi că ai nu ştiu cât la sută reducere. Pe de altă parte, politicile în marketing merg pe ideea că uneori chiar sunt reduceri, dar asta ca să cumperi lucruri care nu sunt de niciun folos (gadgeturi), în principiu - ca să te afli-n treabă! Adică... aparat de curăţat scamele de pe haine, sonerie cu nu ştiu ce chestie...", a spus sociologul Alfred Bulai.

"Invers ar fi frumos... aparat de curăţat hainele de pe scame" a completat, în aceeaşi notă comică, jurnalistul Val Vâlcu.

"Da... aparat de curăţat pisica" - a râs Bulai. "Ideea este că ori sunt inutile ori te pune să cumperi o cantitate aberantă de care nu ai nevoie. Cică reducere la ulei: dacă iei 5 litri... Acum, dacă ai nuntă, e nevoie. Dar, practic, tu îngropi nişte bani într-un produs pe care probabil îl foloseşti în 3-5 luni. Sunt strategii de marketing de când lumea, nu sunt invenţii acum. Ideea este să inventezi tot felul de ocazii de a vinde cât mai mult. Halloween, Ziua Îndrăgostiţilor... Noi eram proşti... mărţişoare de 2 lei, 3 lei, nu, tati! Faci cadou ceva consistent, că moare capitalul dacă creşte după şnuruleţe alb cu roşu sau ghiocei! Astea sunt practicile. Apar mulţi care fac review-uri, o mare parte sunt plătiţi de cei care produc. Fie vorba între noi, n-ai niciun fel de expertiză pe internet, sunt instrumente care circulă pe o piaţă liberă, nereglementată deloc.."

Val Vâlcu a intervenit: "Stai o clipă, cu reglementarea asta, suntem plini de regulamente acum. În mare, reducere de Black Friday a însemna dacă a scăzut preţul faţă de ultimele 30 de zile. Nu ştiu dacă verfică cineva..."

Alfred Bulai: E o bază de date uriaşe. Ce verifici? Sunt zeci de mii de produse care intră în ecuaţia asta şi nu cred că cineva stă să se uite.

Val Vâlcu a rememorat un moment special din vremea când a vizitat America. "S-a întâmplat să fiu în America de Ziua Muncii care cade undeva la sfârşit de august, început de septembrie. De Ziua Muncii se suspendau taxele, erau reduceri de vară că se încheia sezonul estival... de la 100 de dolari o cămaşă, acum era 10. Aia era redusă! Şi nu le mai păzea nimeni."

Alfred Bulai: Da, asta e pe altă logică. La avioane ştii că e "last minute, adică bilet cumpărat chiar înainte de a pleca avionul. Ăla poate să aibă un preţ extraordinar de mic. De ce? Pentru că avionul merge în aceeaşi direcţie cu acelaşi combustibil şi atunci, sigur că, decât să meargă cu cinci locuri goale mai bine iau te miri ce pe ele. Şi aşa îţi creează senzaţia că poţi avea un noroc fantastic!"

Deși anumite persoane afirmă că reducerile de Black Friday nu sunt reale, din cauza faptului că au mai existat anumite situații în care unele magazinele au apelat la practici înșelătoare pentru a afișa reduceri mai mari la anumite produse, tot a existat și acolo o scădere de preț, în comparație cu restul anului. În plus, majoritatea persoanelor continuă să achiziționeze produse de Black Friday, procentul vânzărilor continuând să crească, de la an la an.

