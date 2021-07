Biggie Smalls, ucis de polițiștii corupți din Los Angeles? Un jurnalist face dezvăluiri inedite

Foto: jaroh via Flickr

Timp de un sfert de secol, uciderile rapperilor rivali Biggie Smalls și Tupac Shakur au fost presărate de diverse ipoteze și teorii, însă cazurile nu au fost rezolvate nici până astăzi. Conform The Sun, Biggie, cunoscut și drept Notorious B.I.G., a fost acuzat că a angajat un asasin pentru a-l lichida pe fostul său prieten, Tupac, în 1996. La câteva luni distanță, Biggie a murit străpuns de gloanțe în Los Angeles, Statele Unite, în ceea ce ar fi fost un act de răzbunare.

Poveștile despre războiul dintre cei doi și despre morțile tragice din 1996 și 1997 au continuat să apară, ajungând chiar și pe marile ecrane. Filmul „City of Lies” cu Johnny Depp a abordat cazul nerezolvat până acum al uciderii lui Biggie la doar 24 de ani.

Polițiștii corupți ar fi jucat un rol în moartea lui Biggie

Acum, jurnalistul britanic de investigații Nick Broomfield este de părere că au apărut noi dovezi care să facă dreptate în cazul uciderii lui Biggie. Într-un documentar numit „Last Man Standing: Suge Knight And The Murders Of Biggie & Tupac”, acesta acuză poliția coruptă care a luat parte de omucideri. Jurnalistul mai spune că poliția din Los Angeles a mușamalizat cazul pentru a nu plăti jumătate de miliard de dolari familiei lui Biggie drept despăgubire. Documentarul cuprinde corupție, orgii, violență extremă și uciderea fără sens a unor tinere staruri.

Încă se mai poate face justiție, spune jurnalistul

Câștigător de premiu Bafta, Broomfield a transmis: „Cred că există o șansă pentru a se face justiție. Vedem acum că polițiștii sunt condamnați pentru uciderile persoanelor de culoare. Sper că filmul contribuie la stârnirea dezbaterilor și poate se ajunge la alte lucruri”. Membrii FBI i-au spus jurnalistului că au început să investigheze legăturile dintre polițiști corupți și moartea lui Smalls după alt documentar al său realizat în 2002.

Mama lui Biggie, Voletta Wallace, dăduse în judecată poliția din Los Angeles, însă fără succes. Motivul a fost că nu s-a putut demonstra că polițiștii David Mack și Rafael Perez erau angajați pe post de securitate la casa de discuri Death Row Records a lui Tupac. În noul documentar, bodyguardul C-Style a zis: „L-am văzut pe David Mack. Am stat aproape de Rafael Perez. Nu erau diferiți de noi, doar că ei aveau insigne și noi nu”.