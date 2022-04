Biden a vorbit cu Zelenski. Ajutor de 800 de milioane de dolari

"Tocmai am vorbit cu preşedintele Zelenski şi i-am transmis că Administraţia mea autorizează asistenţă suplimentară în valoare de 800 de milioane de dolari, constând în armament, muniţie şi alte măsuri de asistenţă în materie de securitate pentru Ucraina. Armata ucraineană a folosit cu efecte devastatoare armele furnizate de noi. În condiţiile în care Rusia se pregăteşte să intensifice atacurile în regiunea Donbas, Statele Unite vor continua să ofere Ucrainei capabilităţile pentru a se apăra", a declarat Joseph Biden, potrivit unui comunicat postat pe site-ul Preşedinţiei SUA.



"Aprovizionarea constantă cu arme a Ucrainei de către Statele Unite împreună cu aliaţii şi partenerii a fost esenţială în susţinerea luptei împotriva invaziei ruse. A contribuit la a asigura eşecul lui Putin în obiectivul iniţial de a cuceri şi a obţine controlul asupra Ucranei. Acum nu ne putem opri. L-am asigurat pe preşedintele Zelenski de faptul că poporul american va continua să fie alături de curajosul popor ucrainean în lupta pentru libertate", a subliniat preşedintele SUA.



"Am continuat dialogul constant cu preşedintele Statelor Unite. Am evaluat crimele de război ruse. Am discutat despre pachetul suplimentar defensiv şi despre posibila asistenţă macrofinanciară. Am convenit să intensificăm sancţiunile", a afirmat, la rândul său, preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, prin Twitter.



De la începerea mandatului, Administraţia Joseph Biden a acordat Ucrainei asistenţă de peste trei miliarde de dolari.

Această nouă tranşă de ajutor va conţine 'echipamente foarte eficace pe care le-am mai livrat' Ucrainei, precum şi 'noi capacităţi', în special 'sisteme de artilerie' şi 'mijloace de transport blindate', precizează executivul american. Administraţia SUA a dat de asemenea undă verde transferului de elicoptere.

