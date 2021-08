După ce ieri a ajuns la spital, Bianca Drăgușanu i-a luat din nou prin surprindere pe internauți. Mesajul postat de divă pe rețelele de socializare i-a lăsat pe toți cu gura căscată.

Bianca Drăgușanu le-a explicat fanilor din mediul online ce s-a întâmplat. Însă, în timp ce povestea despre vizita la spital, blondina a făcut câteva declarații ce i-au luat prin surprindere pe internauți.

În timp ce se filma și povestea prin ce a trecut, vedeta a surprins-o și pe colega ei însărcinată în cadru. Cu acest prilej, diva a spus că exista posibilitatea ca și ea să fie însărcinată și acesta să fie motivul stării de rău de ziua trecută.

"Poate sunt și eu embarazada (n.r însărcinată) că nu mai pot de cald și de rău, ieri am stat în perfuzii, iar azi am o stare de îmi vine să leșinez iar", a spus Bianca Drăgușanu pe Instagram.

Bianca Drăgușanu a leșinat în casă

După un weekend petrecut la mare, Bianca Drăgușanu a leșinat în casă și a fost nevoie de intervenția medicilor.

După ce a făcut câteva perfuzii, blondina și-a revenit și i-a liniștit pe fanii din mediul online.

"Am simțit o stare de slăbiciune, am apucat să o chem pe mama, înainte să leșin în baie. Aveam tensiunea foarte mică, și am mers la o clinică privată, unde mi s-a făcut o perfuzie. Nu am stat internată, eu sunt cel mai bun doctor pentru mine, îmi cunosc organismul și știu de ce are nevoie", a mai spus Bianca Drăgușanu.

Nu mai este niciun secret faptul că Bianca Drăgușanu a fost, este și va fi rămâne mereu una dintre cele mai importante femei pentru Cătălin Botezatu, lucru pe care-l recunoaște și el ori de câte ori are ocazia.

Chiar dacă relația lor s-a încheiat, au rămas buni prieteni și nimeni nu ar fi surprins să îi vadă din nou împreună.

Învitată în emisiunea lui Teo Trandafir de la Kanal D, Bianca Drăgușanu a fost provocată să răspundă la mai multe întrebări incomode despre trecutul ei amoros. Atunci când a venit vorba despre minciuni, aceasta a mărturisit că l-a protejat mult pe Cătălin Botezatu în timpul relației pentru a nu-l face să sufere. Mai exact, blondina i-a ascuns multe lucruri creatorului de modă.

Bianca Drăgușanu a recunoscut că încă îl iubește pe Cătălin Botezatu, așa cum și el are încă sentimente pentru ea. Blondina a declarat spre surprinderea tuturor că se așteptă să ajungă la un moment dat în fața altarului la brațul creatorului de modă.

„Eu nu mint, omit adevăruri, ca să protejez. Foarte mult și foarte mult timp l-am protejat pe Cătălin Botezatu. El mă iubește cel mai mult dintre toți bărbații cu care am fost, și eu pe el. Până la urmă cred ca facem nuntă”, a spus Bianca Drăgușanu la Teo Show, citează Spectacola.ro

