Bazarul Diplomatic, prilej de promovare a României. Geanina Abul Haija: „Îmi mulțumea pentru promovarea României în Iordania”/ VIDEO

„Înțelepciunea regelui (n.r. Abdullah al II-lea) și a familiei regale față de popor. În activitățile desfășurate am avut ocazia să mă întâlnesc cu Prințesa Muna, mama Regelui și cu Prințesa Basma bint Talal, mătușa Regelui, sora Regelui Hussein. Nu știu cum să vă pot descrie căldura cu care vorbesc persoanelor cu care stau de vorbă. Te fac să te simți în largul tău, să te simți liber să vorbești. În afara faptului că noi participăm în fiecare an la Bazarul Diplomatic organizat de Mabarrat Um Al Hussein, sub patronajul Prințesei Basma. Dânsa vine la fiecare stand, al fiecărei țări și al fiecărei asociații și vorbește cu persoanele prezente acolo. Căldura cu care vorbește cu tine și îți mulțumește pentru că donezi, uneori chiar ți se face rușine, pentru că ai impresia că faci un lucru atât de mare. Înțelepciunea familiei regale iordaniene face să fie pace în Iordania. Cu Prințesa Muna am avut ocazia să mă întâlnesc la o recepție organizată de Ambasadă, iar eu îi mulțumeam pentru deschiderea și sprijinul acordat României, pentru că Dânsa patronează Congresul de Medicină a absolvenților iordanieni de Medicină, și Dânsa îmi mulțumea mie pentru activitățile românilor și promovarea României în Iordania.” a povestit emoționată Geanina Abul Haija, președinta Asociației Iordaniano-Română pentru Cultură.

