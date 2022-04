Bătălia hologramelor. Pe ambasada Rusiei de la Washington a apărut proiecția steagului Ucrainei

Conflictul dintre Rusia și Ucraina nu se rezumă doar la frontul de luptă și sancțiuni. În Washington, o hologramă a steagului Ucrainei a fost proiectată pe ambasada Rusiei. Reprezentanții ruși au încercat să o acopere, îndreptând un reflector puternic către aceasta, dar steagul ucrainean a putut fi văzut clar pe fațada clădirii.

Cei care au proiectat steagul au făcut în așa fel încât să miște holograma și să evite lumina reflectorului.

In #Washington, a projection of the #Ukrainian flag appeared on the wall of the #Russian embassy. The embassy staff tried to cover the flag with a spotlight, but failed to catch up with it. pic.twitter.com/w2z4EXm1RI