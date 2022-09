Bătaie între recruții ruși și forțele de ordine. Poliția a încercat să-i forțeze să intre în autobuze / video

Au apărut imagini video care par să arate o bătălie în orașul rus Omsk între recruți și poliția locală, scrie BBC.

Forțele de ordine încercau să-i forțeze pe bărbați să urce în autobuze, a relatat jurnalistul agenției de presă Reuters care a distribuit videoclipul.

Putin a anunțat convocarea a aproximativ 300.000 de ruși care au făcut serviciul militar obligatoriu.

Videoclipul, care a fost atribuit Asociației Civile din Omsk, nu a fost verificat de BBC.

Fight breaks out in the city of Omsk among men who've been drafted and local police forcing them onto buses. Draftees called on the police to come die with them in the trenches.



