Bani tăiați de la Ministerul Muncii. Lia Olguța Vasilescu: Fac pariu că va mai fi o rectificare!

Lia Olguța Vasilescu, primarul Craiovei și ministru al Muncii în guvernele PSD, a fost invitată la emisiunea Subiectiv de la Antena 3. Aceasta a fost întrebată de jurnalistul Răzvan Dumitrescu despre rectificarea bugetară a Guvernului Cîțu care a dispus o tăiere de 2,7 miliarde de lei de la Ministerul Muncii, în condițiile în care vârstnicii așteptau măriri de pensii:

„Hai să ne uităm puțin istoric pentru a înțelege cât dă statul și cât dădea statul înainte. În 2016, statul plusa la fondul de pensii 16 miliarde de lei, atât era deficitul pe care trebuia să-l compenseze statul. Când am plecat de la guvernare, deși crescusem pensiile cu 60% și pensiile minime cu 78%, deși eliminasem asigurările de sănătate din toate pensiile și impozitul la pensiile sub 2.000 și îl scăzusem de la 16 la 10% la pensiile peste 2.000 de lei, cu toate acestea am lăsat un deficit de doar 2 miliarde de lei. Atât mai trebuia să pună statul.

La începutul acestui an, bineînțeles că de la 2 miliarde au ajuns la aproape 10 miliarde deficit, însă bugetul se face în funcție de numărul de pensionari pe care trebuie să îl aibă în vedere statul și eu nu cred că a scăzut atât de dramatic. De asemenea, alocații și toate celelalte indemnizații care se dau persoanelor cu handicap.

Fac pariu cu dumneavoastră pe orice că va mai fi o rectificare bugetară în care la Ministerul Muncii vor trebui să suplimenteze banii. I-au luat acum, probabil, pentru că au nevoie să dea în altă parte, la primari, și vor veni în septembrie, octombrie, după Congres, și atunci vor da înapoi banii la pensii“, a precizat Lia Olguța Vasilescu la Antena 3.

Lia Olguța Vasilescu evaluează coaliția. „În primul rând nu avem guvern”

Invitat la emisiunea lui Răzvan Dumitrescu de la Antena 3, edilul Craiovei a făcut o analiză a coaliției de guvernare până în acest moment. „În primul rând, nu avem guvern. Cel puțin în această perioadă nu avem guvern, sunt probleme extraordinar de grave cu care se confruntă comunitățile locale, sunt probleme extraordinar de grave în economie, cresc prețurile cu 30%, a crescut îngrijorător de mult datoria publică”, a comentat Vasilescu.

„Nouă ne-au reproșat timp de trei ani cât am fost la guvernare faptul că îndatorăm România pe generațiile viitoare, în condițiile în care noi scăzuserăm datoria publică de la 37% la 35%. Au adus-o la 50%, ceea ce este unic în istoria României, niciodată nu am atins acest număr. Nici problema energetică a României nu este la ora actuală soluționată. Iată, s-a închis Mintia, Deva rămâne fără căldură”, a mai spus primarul Craiovei.

„S-a schimbat clima între timp”, a comentat ironic Dumitrescu. Amuzată de replică, Vasilescu a continuat: „Da, dar iernile tot sunt friguroase”. „Nu se știe ce se întâmplă cu Complexul Energetic Oltenia, sunt 40.000 de oameni numai în județul Gorj care depind de Complexul Energetic Oltenia, nu vorbesc de încălzirea din Craiova”, a adăugat ea (citește continuarea AICI).

CITEȘTE ȘI - Noi buletine electronice. E oficial: Vom avea termenul „gen” și va lipsi tricolorul