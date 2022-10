Bănel Nicoliţă, despre autogolul cu Real Madrid: Voiam să mă omor

"Așa a vrut Dumnezeu. Atunci voiam să mă omor. A doua zi căutam să... aveam așa, toate nebuniile. Chiar m-am gândit. A fost o onoare să joc contra unor asemenea jucători, sunt mulți care n-ajung nici să plătească un bilet.

Unul care muncește e normal să greșească. Au dat alții autogol în finale de Champions League. Mi-a fost foarte greu atunci, dar nu mi-a reproșat nimeni nimic niciodată", a spus Bănel Nicoliță, citat de Digisport.

Bănel Nicoliță, în lacrimi: Le-am spus din toată inima că tati o să facă tot posibilul!

În vârstă de 37 de ani, Bănel Nicoliță i-a impresionat cu îndrăzneala lui pe jurații show-ului „Splash! Vedete la apă“, ce va avea premiera joi, 11 august, de la 20:30, la Antena 1, dar și pe antrenori. Surpriza de care a avut, însă, parte în timpul filmărilor, chiar înainte de momentul său, l-a adus în faţa telespectatorilor într-o ipostază mai puţin obişnuită.

Cu câteva momente înainte să execute saltul pentru care s-a antrenat întreaga săptămână la bazinul olimpic de la Bacău, Bănel Nicoliță a vizionat mesajul de încurajare pe care i l-au pregătit fiicele sale, aflate acasă. Imediat ce le-a văzut pe Amalia și pe Natalia, celebrul sportiv a avut ochii în lacrimi, iar emoțiile lui i-au copleșit și pe ceilalți.

„Vă mulțumesc frumos pentru surpriză. Știți foarte bine că eu sunt un om care a plecat de jos. Îmi iubesc foarte mult copiii, familia și încerc că fac tot ce e mai bun pentru copiii mei. Datorită lor sunt aici. Le-am promis ceva când am venit aici. Ele au spus că vor să mă vadă în finală şi le-am spus din toată inima: Tati o să facă tot posibilul!”, a declarat Bănel Nicoliță.

Bănel Nicoliță spune adevărul după ce a plecat din țară. "Ultima mea declarație. Nu am nevoie de nimic de la nimeni"

Bănel Nicoliță spune adevărul despre plecarea sa din țară și nu vrea ca presa să mai scrie despre el. Fotbalistul susține că nu are datorii și că nu va mai face declarații în mass-media.

”Într-adevăr, sunt plecat din țară, dar am văzut ce ați scris și ce a apărut apoi în toate ziarele. Nu vreau să mai fiu subiect de discuție în presă, iar aceasta este ultima mea declarație! Vreau să știe toată lumea că eu sunt bine, familia mea e bine și nu am probleme, nici datorii… Și de asemenea vreau să se știe că nu am nevoie de nimic de la nimeni. Mă descurc singur, nu am nevoie de ajutor de la nimeni! Sunt bine, sănătos și doar asta contează!”, a declarat Bănel Nicoliță pentru FANATIK.

Presa din România a scris că Bănel Nicoliță a fugit în America din cauza unei datorii de 100.000 de euro. Acesta ar fi pierdut tot, apartamente, bunuri, banii economisiţi din cariera de fotbalist. Ar fi împrumutat sume importante de la cămătari pe care nu a mai putut să le achite. Fostul fotbalist ar fi rămas dator cu 100.000 de euro către persoane din lumea interlopă şi, în disperare de cauză, de frica lor, a fugit în Statele Unite ale Americii în speranţa că va reuşi să facă rapid rost de bani, măcar pentru a plăti creanţele pe care le are la oamenii „periculoşi" de la care s-a împrumutat în România.

