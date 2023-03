BANCUL ZILEI: Măria se destăinuie pe patul de moarte...

– Ioane, scumpul meu bărbat, iartă-mă te rog, că te-am înșelat !

– Apoi lasă tu Mărie, că nu-i bai no ! Nu te mai consuma, păstrează-ți puterile !

– Nu Ioane, nu se poate, trebe să mă ierți numaidecât, să nu mă duc dincolo cu păcatele astea asupra-mi !

– No bine, no, apoi dacă o ții mortiș…

– Ioane, află numa că te-am înșelat cu Gheorghe-potcovarul, cu Vasile-popa nost din sat, cu Niculai – pădurarul, cu …

– Lasă dară Mărie, nu te mai consuma așa de tare că nu-i bai no !

– Nu Ioane, mai am să-ți mai mărturisesc… am fost și cu Ilie-învățătorul și cu …

– No lasa Mărie, nu te mai năcăjî degeaba, doară de ce crezi că te-am otrăvit?

