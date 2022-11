Bancher american: Sinuciderile din Rusia, rezultatul luptelor dintre oligarhi, care se ucid între ei

În cadrul unei conferințe a centrului de reflecție britanic Henry Jackson Society, Browder a susținut că în interiorul „cuibului de vipere” al anturajului lui Putin se duce o bătălie pentru avantaje, bani și putere pe măsură ce „paleta economică se restrânge” din pricina sancțiunilor economice impuse Rusiei după declanșarea războiului în Ucraina.

"Acești oameni nu sunt propriu-zis oligarhi, ci oameni aflați în poziții înalte ce dețin o anume autoritate asupra fluxurilor importante de bani – mai ales în afacerile cu petrol și gaz. Sancțiunile au fost devastatoare pentru Rusia...drept consecință, paleta s-a diminuat considerabil astfel că mulți oameni caută să-și mențină veniturile la nivelul avut înainte de începerea războiului. Prin urmate, toți se uită prin jur pentru a le redistribui”, a spus el, precizând că cei care au pe mână banii pot fi vizați și chiar uciși de cei care îi vor pentru ei, conform Adevărul.

O nouă moarte suspectă în Rusia. Un colonel în vârstă de 44 de ani a murit după ce a fost împușcat în piept de 5 ori

Un comandant rus implicat îndeaproape în războiul lui Vladimir Putin a fost găsit împușcat în biroul său. Colonelul Vadim Boyko, în vârstă de 44 de ani, care a fost implicat în campania de mobilizare, ar fi avut "multiple răni de gloanțe", scrie The Sun. El a fost șef adjunct al prestigioasei școli navale superioare "Makarov Pacific" din Vladivostok.



S-a raportat că a venit la muncă, a intrat în biroul său și, la scurt timp, s-au auzit cinci împușcături. Un alt ofițer a auzit împușcăturile și s-a grăbit să vadă ce s-a întâmplat. Atunci i-a găsit cadavrul.

Sinucidere sau crimă?

Presa din Rusia a scris inițial că a fost o "sinucidere". Totuși, colonelul este cel mai recent om din personalul de conducere care a murit în circumstanțe misterioase. Povestea sinuciderii a fost rapid pusă sub semnul întrebării, deoarece colonelul ar fi trebuit să se împuște în piept de cinci ori. În plus, nu a fost găsit niciun bilet de sinucidere.



BAZA , o publicație rusă care are legături strânse cu forțele de ordine, a raportat că anchetatorii criminaliști au găsit cinci carcase și patru pistoale Makarov lângă colonelul mort. Astfel, informația a contestat ipoteza potrivit căreia colonelul s-ar fi putut împușca în piept de cinci ori. Sursa citată a mai scris că Boyko era responsabil pentru lucrul cu recruții, adică acei ruși care au fost recrutați în mobilizarea în masă a lui Vladimir Putin.



Mii de ruși neantrenați sunt chemați de către Vladimir Putin să lupte, într-o încercare disperată de a susține războiul său eșuat din Ucraina. Rusia s-a lăudat că aproximativ 82.000 de recruți erau pregătiți pentru fi trimiși în prima linie. Mutarea este văzută ca o încercare disperată de a opri contraofensiva în creștere a Ucrainei.

Boyko, tată a doi copii, a fost, de asemenea, responsabil cu armamentul și muniția la academia de elită.

Un alt colonel rus, găsit mort acum o lună

Luna trecută, cadavrul colonelului Roman Malyk, în vârstă de 49 de ani, a fost găsit pe un gard din aceeași regiune - Primorsky. Acesta era responsabil de înrolarea în campania haotică de mobilizare a lui Putin, în districtul său. Și în acest caz inițial s-a vorbit despre sinucidere, dar ulterior a fost deschisă o anchetă pentru crimă. Totuși, cinci zile mai târziu, anchetatorii au susținut că sinuciderea a fost cauza probabilă a morții.

CITEŞTE MAI MULTE AICI

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News