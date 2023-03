Banca Mondială a tranșat pensiile, în raportul plătit de Guvern cu milioane de euro. Chirieac - Ciuvică: Mare deranj/ Vor țipa unii, alții. Ei au pensii nesimțite

Analistul politic Bogdan Chirieac și președintele Grupului de Investigații Politice, Mugur Ciuvică, au vorbit despre acest aspect la DCNews și DCNewsTV, în emisiunea ”Miercurea Neagră”.

”Când ați plecat, tot al nostru Ghinea, mare, dom`ne un mare ministru, un om deasupra vremurilor, a băgat în PNRR jalonul trei, pensiile speciale. Cum se întâmplă, că e deranj mare, să știți?” a spus analistul politic Bogdan Chirieac, cu o notă ironică, în emisiunea ”Miercurea Neagră”.

”Am înțeles că e un pic de deranj, dar nu mare, o să găsească o formulă, e raportul ăla al Băncii Mondiale și probabil că o să meargă pe el” a afirmat Mugur Ciuvică, președintele Grupului de Investigații Politice.

”Plătit cu 2 milioane de euro de Guvernul României” a completat Bogdan Chirieac. ”Plătit de Guvern pentru pensiile speciale, să facă o analiză, o consultanță pe pensiile speciale și ei au venit cu un raport și au zis: uite, cam așa ar trebui făcut. Banca Mondială e în corelație și cu Comisia Europeană, așa că Legea pensiilor speciale, trimisă deja în Parlament înțeleg, o să fie modificată în așa fel încât să atingă punctele din raportul Băncii Mondiale și atunci o să fie foarte ok. Vor țipa unii, alții, dar nu sunt probleme. Banca Mondială nu are nimic cu pensiile militarilor, nu? A spus că pensiile militarilor sunt de serviciu, rămân de serviciu, trebuie corelate și cu contributivitatea, pentru că contribuie statul în numele militarului și singurii pe care îi lovește într-o anumită măsură sunt magistrații, ceea ce e foarte corect, pentru că magistrații aveau pensii nesimțite, nu militarii, eu nu văd aici o problemă. Am citit că e agitație, să vedem, nu cred că va fi nicio agitație” a afirmat Mugur Ciuvică.

Citește și: Ce se întâmplă cu pensiile speciale și cu pensiile militare. Raport al Băncii Mondiale despre PENSII, după semnalul dat de Comisia Europeană

”Inițial au zis ca pensiile militarilor să fie într-un procent de 65%, acum zic 45% cei de la Banca Mondială. S-a schimbat raportorul, ne-a spus dl. Budăi” consideră Bogdan Chirieac.

”E un sfat ce-ți dă Banca Mondială” consideră Mugur Ciuvică, în dezacord cu Bogdan Chirieac, care atenționează că desființarea pensiilor speciale este înscrisă și-n PNRR. Analistul politic i-a spus președintelui GIP: ”Eu sunt fanul dlui Ghinea, eu îl chem la interviu - vă invit și pe dvs...”. ”Nu mă invitați... adică invitați-mă, dar nu stau eu să pierd vremea cu otrăvuri d-astea” a răspuns ferm Ciuvică, precizând ”nu l-am făcut pe el (pe Ghinea n.r.) otravă, ci produsele lui”. ”Otravă politică cred că ați vrut să spuneți” a continuat Chirieac. ”Politică” a confirmat Ciuvică.

”Dânsul a băgat în PNRR ceea ce și-a asumat și PNL-ul la alegerile din 2019, europarlamentare, dl. Rareș Bogdan, v-a spus că-n 30 de zile desființează pensiile speciale” a mai explicat Bogdan Chirieac.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News