Badea a fost la parada militară de 1 Decembrie: Când am văzut ce scria mare pe umbrela mea... mi-am dat seama de dimensiunea dezastrului

Mihai Gâdea l-a întrebat cum a fost experiența de la parada militară de Ziua Națională a României.

„N-am avut timp să am o experiență pentru că am fost foarte ocupat să pun planul în aplicare. Am făcut un plan de invazie a paradei. Am invadat parada pentru că am făcut planul și a ieșit beton”, a spus realizatorul TV.

„Am stat în fața Ambasadei Rusiei, pe Kiseleff. Acolo am stabilit capul de pod. Când am ajuns noi, pe la ora 10.45, era slăbuță mișcarea în zona aceasta. Am ocupat bordura și am zis: „nu cedăm această bordură!” Am fost și cu bunicul lui Vlăduț care a fost colonel de Armată. Am organizat un desant... ce să mai...”, a mai spus Mircea Badea.

„Când au venit infanteriștii, Vlăduț a spus: „gata, au venit majordomii mei!” Ne ploua, dar îi veniseră majordomii...”, a spus amuzat Mircea Badea.

„Copilul a fost mulțumit pentru că a bifat acțiunea. S-a simțit în rândul lumii. Când am plecat, mi-am dat seama ce scria pe umbrela mea albă. Atunci mi-am dat seama de dimensiunea dezastrului, când am deschis umbrela. Pe ea scria mare de tot, uriaș, cu litere aurii: „DUBAI” Dacă există imagini din dronă, se vede umbrela mea”, a mai zis Mircea Badea la Antena 3 CNN.

VEZI ȘI ALTE ȘTIRI:

Greșeală mare cu Ziua Națională a României. De ce ar trebui schimbată data de 1 Decembrie

Parada de Ziua Națională a României a fost un fiasco.

Și nu din punctul de vedere al organizării, ci din cauza vremii. A plouat, a fost frig, iar oamenii au venit în număr mic la parada militară de 1 Decembrie. Și acest lucru nu s-a întâmplat doar astăzi, ci se întâmplă la fel în fiecare an. De ce? Dintr-un motiv simplu și evident: Ziua Națională este mereu iarna și nu putem face, de exemplu, picnic și alte acțiuni festive în mocirlă.

Ziua Națională a României ar trebui să se sărbătorească într-un anotimp mai cald pentru ca oamenii să se bucure, cu adevărat, de acest eveniment, este de părere jurnalistul Val Vâlcu.

În general, dacă este sărbătoare ar trebui să fie o zi de bucurie, o zi frumoasă. Din păcate, România este „aniversată” într-o zi extrem de urâtă.

Ar fi trebuit și România, ca alte țări, să aibă ziua națională vara, primăvara sau la începutul toamnei când chiar poți să faci o serie întreagă de manifestări mult mai interesante.

„Ar trebui să avem astfel de manifestări la începutul lunii mai. Era bine să fie o zi bună în care să putem ieși cu toții în stradă. Nicio țară nu are sărbătoarea națională la vreme de iarnă”, a spus jurnalistul Val Vâlcu la B1 TV, în emisiunea Laurei Chiriac.

O dată mai potrivită ar fi fost undeva la începutul lunii mai pentru Ziua Națională a României.

Parada militară de Ziua Naţională a României, organizată joi în Capitală, s-a încheiat, aproximativ 1.500 de militari şi specialişti din Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Român de Informaţii, Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi Autoritatea Vamală Română, la care s-au alăturat militari străini, defilând pe sub Arcul de Triumf.

De asemenea, la paradă au defilat reprezentanţi ai Grupului de Luptă al NATO dislocat în România.

