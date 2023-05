Avocatul Srinivasan Saimani, specialist în cazuri de dopaj, ştie de ce se amână procesul lui Halep: Sunt de acord cu ce zice ea

"Nu o pot contrazice pe Simona Halep. În principiu, sunt de acord cu ce zice ea. La rândul meu, am reprezentat mai mulți sportivi, implicați în astfel de cazuri, în care audierile au tot fost amânate, după ce s-a dictat o suspendare provizorie. Pe de altă parte, vorbim despre un sistem supraîncărcat, care încearcă să facă față unui număr mare de cazuri de doping. De aceea, când se dă verdictul, perioada de suspendare provizorie e scăzută din sancțiunea finală. Din păcate, nici acest sistem nu compensează perioada lungă de așteptare, departe de antrenamente și meciuri“, a spus Srinivasan Saimani, avocat specializat pe astfel de cazuri, conform Reuters.

Simona Halep este suspendată provizoriu din octombrie 2022, când a fost depistată pozitiv la roxadustat, substanţă interzisă.

Simona Halep, mesaj disperat după ultima decizie luată de ITIA: Sunt devastată, îmi distrug reputația

„Încă o dată, în seara aceasta, sunt devastată. ITIA a amânat încă o dată, pentru a treia oară, audierea cu o lună mai târziu! Aștept să fiu judecată din octombrie anul trecut. În decembrie, am reușit în sfârșit, mulțumită experților, să demonstrez că multe dintre suplimentele pe care le-am folosit au fost contaminate, ceea ce a dus la rezultatul pozitiv.

Am cerut, așa cum impun regulile anti-doping, pentru o audiere rapidă: acesta este dreptul meu, e scris în lege! Din păcate, ITIA mi-a amânat audierea de trei ori, refuzându-mi dreptul de a fi judecată de către un Tribunal Independent și fără a mă lăsa să particip la vreun turneu timp de 8 luni.

Acum știu că am ratat Australian Open și urmează Roland Garros și Wimbledon. Să nu mai spun că mi-am pierdut toate punctele și locul în clasament. Nu doar că îmi distrug reputația, însă fac asta și cu mine ca jucătoare profesionistă și nici măcar nu vorbesc despre consecințele pe care le are asupra sănătății mele mintale.

Nerespectarea regulilor ITIA în ceea ce privește audierea rapidă pe care am dreptul să o am, e lipsită de respect față de mine încât nu mai am cuvinte...

Justiția amânată este dreptatea refuzată. Simona”, a scris Simona Halep pe contul de Instagram.

