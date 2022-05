Avion întors din drum după ce s-a aflat că unul dintre piloţi nu a terminat instructajul

Este vorba despre zborul operat de Virgin Atlantic, de la Londra la New York. Se pare că unul dintre copiloţi nu ar fi dat şi ultimele teste pentru a primi aprobare de zbor.

Compania aeriană a spus că echipajul a aflat de eroare la 40 de minute de la decolare, când erau deasupra Irlandei. Pentru respectivul pilot s-a găsit un înlocuitor, iar avionul a plecat din nou spre New York.

"Ne cerem scuze pentru toate neplăcerile cauzate clienţilor noştri, care au ajuns la destinaţie cu 2 ore şi 40 de minute întârziere, ca urmare a schimbării de echipaj", a mai transmis compania, conform BBC.

Pasagerii spun că nu li s-a transmis că întârzierea ar fi cauzată de faptul că unul dintre membrii echipajului ar fi nepregătit.

"Eram deasupra coastei Irlandei când căpitanul ne-a informat că a întors avionul la 180 de grade şi că ne întoarcem la Heathrow din cauza unei erori administrative. A spus că trebuiau semnate nişte hârtii pentru a ne putea continua zborul. Am aterizat la Heathrow şi evindet că ne-am îngrijorat când o companie atât de mare ne-a spus că problema ar fi o hârtie. M-am mai supărat şi de întârziere, pentru că eu şi soţul meu mergeam la New York doar pentru 3 zile. Am întrebat de mai multe ori ce se întâmplă şi tot ce ni s-a spus este că nu era legal să fim în aer atunci, şi că trebuia să ne întoarcem pentru ca un inginer să ne dea acordul să zburăm. A fost şi panică după aterizare, pentru că oamenii s-au ridicat şi făceau ture prin avion, cereau informaţii.", a declarat Julie Vincent pentru Daily Mail.

Un avion alimentat de energie solară ar putea zbura câteva luni fără oprire

Cu aripi ca de Boeing, dar cu o greutate nu mai mare decât a unui SUV, acest avion a zburat deja în jurul Pământului fără a folosi combustibil. Numit Solar Impulse 2, acesta a fost creat de Bertrand Piccard, explorator elveţian, şi Bertrand Borschberg, inginer elveţian.

În 2019, avionul a fost cumpărat de Skydweller Aero, un startup americano-spaniol care vrea să transforme aeronava în primul pseudo-satelit comercial din lume, capabil să facă munca oricărui satelit de pe orbită, dar într-un timp mai scurt. De altfel, folosirea acestuia are şi avantaje financiare, pentru că sateliţii convenţionali sunt extrem de scumpi şi trebuie duşi pe orbită cu o rachetă care arde combustibili fosili. În plus, acesta nu ar mai fi scos din funcţiune, spre deosebire de cei convenţionali.

