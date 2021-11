Aurel Pădureanu vrea să o dezgroape pe Cornelia Catanga: A lăsat cu limbă de moarte să nu o bag niciodată în pământ

Mai bine de opt luni au trecut de când Aurel Pădureanu și-a luat adio de la Cornelia Catanga, femeia care i-a fost alături timp de 33 de ani. Cunoscutul artist a suferit enorm și recunoaște că are în suflet un mare regret, ceea ce l-a determinat să își dorească să o dezgroape pe cântăreață.

Într-un interviu pentru Antena Stars, Aurel Pădureanu a spus că vrea să o deshumeze pe artistă, pentru a o pune din groapa de pământ într-un cavou cimentat.

Dacă îmi ajută Dumnezeu. Pentru că ea a lăsat cu limbă de moarte să nu o bag niciodată în pământ. Ea a avut premoniții că se va întâmpla ceva, ținând cont de faptul că a fost îngropată așa cum a fost și cine a coordonat acea pandemie, măcar cu rugămintea mea supremă, o să mă duc să iau o aprobare și să-i fac, pe lângă coșciug...să-i fac, să-i cimentez, să-i fac un mic cavou. Asta e toată problema", a declara Aurel Pădureanu.

Mai mult, artistul a mărturisit că soția lui ar fi trebuit ca în mod normal să fie îmbrăcată elegant, așa cum obișnuia ea să o facă, însă având în vedere că ne aflăm în contextul pandemiei de coronavirus nu a fost posibil.

"Asta mă doare enorm și trăiesc în permanență cu regretul acesta, că nu am putut să rezolv atunci. Că, dacă mai așteptam încă 2-3 zile și nu o îngropam, îi făceam acolo. Imediat îi făceam cavoul. Îi făceam, îi cimentam și o băgam și pe ea în cavou, nu o băgam în pământ. Pentru că nu merită o ditamai artistă, care a îmblânzit sufletele, prin cântece, a milioane de oameni, să o bag în pământ. Asta este de neiertat. Adică, alții au dreptul și îi înmormântează cu onoruri militare, iar pe Cornelia, care a fost o mare artistă, nu este voie. Nu se poate așa ceva, este de neconceput"', a mai spus el.

”Vreau ca atunci când împlinește un an să încerc, dacă e posibil, pentru că a murit cum a murit, să-i îndeplinesc dorința. Pentru că dorința ei a fost să n-o bag în pământ. Să fie cimentat mormântul, să fie un cavou. Asta e dorința mea supremă și a ei, că a lăsat-o cu gură de moarte. După ce că a fost înmormântată de sistem cum a fost, a fost băgată în pământ forțat… Nu am dreptul să fac un cavou? Dacă nu mi se aprobă asta, deși nu știu acum cum se procedează, o să plec din țară și eu, și copilul meu și îi blestem pe toți care au băgat-o în pământ să pățească și ei ce am pățit eu cu nevasta mea. Vreau doar un cavou, acolo, să cimenteze pe lângă ea, nu vreau s-o scot. A fost dorința ei. Să nu fie băgată în groapă, că spunea că ”mie mi-e frică și de o gânganie

Și uite că a ajuns să fie băgată în groapă forțat, pentru că dacă eram lăsat atunci în perioada aia două zile ca să stau liniștit, să n-o îngrop de urgență, poate reușeam să-i fac cavoul. Dar am fost forțat de oameni, de sistem, s-o îngrop imediat. Ea nu a murit de Covid, a murit din cauza unui stop cardio-respirator. Au băgat-o ei la Covid că așa au vrut! Ea a murit de stop cardio-respirator, nu a avut nimic cu Covidul. Ăștia au făcut nenorociri mari. Toți care au fost în perioada aia și i-a coordonat, cum să spun eu, pandemia, au făcut nenorociri. Eu nu cer altceva nimic de la cei care trebuie să-mi dea aprobare decât să-i fac un cavou pe lângă coșciugul ei, să cimentez acolo. Atât! Să am și eu satisfacția că am făcut ce ea a lăsat cu gură de moarte. Și aș mai vrea să fac ceva pentru Cornelia”, a mai spus el.

Cornelia Catanga s-a stins din viață pe 26 martie 2021, la Spitalul Universitar din Capitală, în urma unui stop cardio-respirator. Artista în vârstă de 63 de ani era infectată cu Covid-19.