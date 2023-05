AUR, "partid care lucrează împotriva intereselor democratice, condus de un om care are interdicţie de intrare în două ţări". Ionuţ Stroe, declaraţii dure

"De multe ori s-a interpretat, această intervenție promptă și necesară a jandarmilor și a poliției, ca un fel de ingerință în zona politică și de asta manifestările în zona aceasta au fost privite cu un anume grad de înțelegere. Atenție, aici nu vorbim de politică, aici nu vorbim de legi, nu vorbim de dezbateri. Vorbim de violențe, înjurături. Acești oameni de la AUR nu au niciun fel de legătură cu ceea ce ar trebui să se întâmple într-o societate democratică și sănătoasă și anume dezbatere politică, dezbatere parlamentară.



Ei sunt conduși de un om care are interdicție de a intra în două țări: Moldova și Ucraina. Prin rândurile acestor oameni, sunt oameni care sunt acuzați de violență domestică, ba mai mult, au fost repetate rânduri când parlamentari AUR au produs violențe pe holurile Parlamentului și, aici, mă refer și la injurii și la atacuri. Vă aduceți aminte, un ministru al Energiei atacat la tribuna Parlamentului, amenințări și îmbrânceli. Ce exempu dai propriilor simpatizanți, când permiți un asemenea comportament.



Din păcate, în momentul de față, AUR a devenit un partid care lucrează sau acționează împotriva proceselor democratice din România și este cu o agendă suspectă de interese rusești, care parazitează întreaga agendă parlamentară.



AUR, apropo de de agenda lor parlamentară, încearcă să facă apologia unui simular de război, că promovează retorica Kremlinului, că de câte ori au ocazia minimizează Holocaustul. Acestea sunt interesele AUR cu adevărat. Haideți să fim curajoși și să spunem lucrurilor pe nume, acest partid a devenit un partid toxic, care nu are niciun fel de legătură cu un proces democratic în România", a declarat Ionuţ Stroe la Realitatea Plus.

Amintim că miercuri, 10 mai, preşedinta AUR Tineret a fost oprită la intrarea în Parlament deoarece avea la ea patru gloanţe, iar în faţa Parlamentului câteva zeci de simpatizanţi AUR s-au contrat cu jandarmii la un protest, dar l-au şi bruscat pe Ludovic Orban, preşedintele partidului Forţa Dreptei.

