Astra Giurgiu a retrogradat în Liga 2. Echipa rămâne fără preşedinte şi mai mulţi jucători

”Eu mereu mi-am dorit să fac performanță, indiferent de condițiile prin care am trecut. Eu cred că am făcut tot ce a depins de noi ca această echipă să meargă mai departe. Nu regret nimic, dar nu pot da timpul înapoi. Rămâne să iau totul ca pe o lecție de viață și să merg mai departe.

E greu de spus unde voi merge acum, vreau să mă liniștesc puțin și să văd care vor fi pașii următori.

Rapid mereu a fost o opțiune pentru mine, dar acolo am fost dorit doar de suporteri. Sunt în relații foarte bune cu Nico, el face o treabă bună, a demonstrat-o în ultima perioadă, a promovat. Voi fi cu sufletul alături de ei, iar cândva mă voi întoarce acasă. Pot lucra la Rapid, dacă am stat șase ani la Astra, pot lucra și cu bin Laden”, a declarat Dani Coman, la Fotbal Club, de la Digi Sport.

După meci, Valerică Găman, fundașul Astrei, a avut un discurs sincer și a anunțat că nu va mai rămâne la club din sezonul următor.

"Fotbalul ne-a pedepsit după un an cu multe probleme. A depins de noi să ne salvăm, păcat. Sper ca acest club să continue și peste un an să revină. Probabil atât putem. Trebuie să fim realiști. Fotbalul ne-a dat ce meritam, ce să mai...

Da, am aflat rezultatul de la Hermannstadt, când au dat gol. Din păcate, atât am putut. Nu putem să marcăm, asta e o problemă pe care am avut-o tot sezonul.

Cert e că au fost multe probleme, nu neapărat financiare. Pot să spun și nu îmi caut un alibi, că am jucat din 3 în 3 zile. Ne-a dat peste cap, n-am avut timp să ne revenim, noi jucăm mereu în antrenamente, pentru că antrenamentele le facem la Ploiești. Schimbări de antrenor, jucători veniți târziu... e numai vina noastră și a conducerii. Fotbalul îți dă ceea ce meriți.

Cu siguranță nu voi continua în Liga 2. Am deja câteva contacte și vom vedea ce îmi va rezerva viitorul. Nu ne gândeam la retrogradare, probabil vom avea o discuție și vom vedea ce se va întâmpla cu această echipă. Ar fi frumos să luăm Cupa, ne-ar mai îndulci amarul", a spus Găman.