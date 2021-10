Asia Express, ELIMINARE 13 octombrie 2021! Au părăsit competiția în aplauzele colegilor

Connect-R și Shift au fost cei care au terminat ultimii cursa, prin urmare, potrivit regulamentului, au primit un cufăr care ascundea o nestemată ce urma să le decidă parcursul în competiție.

Când a deschis săculețul, Connect-R a ridicat o nestemată roșie, care simboliza eliminarea.

Connect-R și Shift au părăsit competiția în aplauzele colegilor lor, care au fost vizibil triști din cauza eliminării. Cei doi au avut un discurs emoționant.

„Nu trebuie să vă pară rău pentru că acest concurs este foarte dur, foarte real. Așa cum spunea doamna Adriana, noi suntem cuplul boem de aici. Suntem împrăștiați, dezordonați, pierdem lucruri”, a spus Connect-R.

„Mulțumim, Asia Express, pentru experiența asta de neuitat!”, a spus și Shift.

Ulterior, Connect-R a explicat că și-a îndeplinit obiectivul pe care l-a avut la intrarea în competiția „Asia Express, Drumul Împăraților”.

„Ne-a părut rău că nu mai stăm, dar este corect. Pe de altă parte, când am văzut piatra roșie, ne-am adus aminte de motivul pentru care am venit aici și anume: să-mi câștig o inimă nouă. În ultimii 20 de ani, nu știu dacă am fost mai aproape de Dumnezeu cum am fost în astea trei săptămâni”, a mărturisit Connect-R despre experiența Asia Express.

Gina Pistol, despre întoarcerea la „Asia Express". Smiley, reacție: Nu știu, mai vedem!

Pandemia și blocajul din zona artistică i-a mutat pe artiști în mediul online și mulți dintre ei și-au deschis emisiuni pe YouTube. Printre vedete, se află și Smiley, care are propria emisiune, intitulată „8, 8 și ceva, FIX, cu Smiley".

La un moment dat, invitată a fost chiar Gina Pistol, care a răspuns mai multor întrebări. Una dintre ele a fost legată de întoarcerea prezentatoarei în cadrul emisiunii „Asia Express”.

Vă reamintim că Gina Pistol a renunțat la Asia Express și la Chefi la Cuțite, însărcinată fiind. Acum, la șase luni de când a născut-o pe Josephine Ana, vedeta ar vrea să se întoarcă pe micile ecrane.

Smiley: Te-ai mai întoarce la Asia Express?

Gina Pistol: Mă mai lași?

Smiley: Nu știu, mai vedem, mai negociem!