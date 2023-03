Aryna Sabalenka dă vina pe "căldură, umiditate" şi "ce scriu alţii pe social-media" pentru înfrângerea în faţa Soranei Cîrstea. Românca, răspuns elegant

“M-am luptat cu căldura și umiditatea mai mult decât cu Sorana. M-am luptat foarte mult cu condițiile, precum căldura, umiditatea. Am simțit că mingile zboară prea mult și nu-mi găseam coordonarea, controlul asupra mingii. Am încercat să fac tot posibilul până la ultimul punct. Pur și simplu nu m-am putut adapta la aceste condiții, din păcate. Va trebui să mă focusez pe mine, fără să bag în seamă ce se scrie în social media sau ce spun alții. Trebuie să fac lucrurile așa cum știu eu și cred că o să joc la un nivel chiar mai bun. Trebuie să muncesc din greu pentru a progresa", a transmis Aryna Sabalenka după meci.

Sorana Cîrstea, răspuns elegant

“Sinceră să fiu, nu, nu mi-am dat seama că Aryna are probleme cu condițiile de joc. Sunt destul de norocoasă pentru că, de-a lungul carierei, nu am avut niciodată probleme cu căldura. Nu am crampe niciodată. Nu știu ce s-a întâmplat cu Aryna. Îmi place să joc când este cald. Nu mă deranjează deloc. Pentru mine, a fost doar o altă zi la serviciu. De-a lungul anilor nu i-am acordat niciodată atenție. Dar în ultima vreme încep să-mi dau seama că sunt puțin mai bună decât majoritatea fetelor când joc în căldură", a declarat Sorana.

Temperatura la ora meciului era de 29 de grade la Miami.

Ilie Năstase o cere pe Sorana la naţională

"Este o victorie senzațională pentru tot tenisul românesc! Sorana ne-a făcut mândri și vreau să vorbesc cu ea și pentru echipa noastră națională. E nevoie de Sorana și la lot. Sunt sigur că și Horia a văzut acest meci, iar noi avem nevoie de Sorana să joace din nou pentru România. Să vedem cu cine joacă acum în semifinale, dar eu cred că Sorana e capabila să câștige acest turneu. E în formă mare de tot.

Nu e chiar atât de ușor să bați numărul 2 mondial, dar Sorana și-a surprins adversara printr-un joc consistent și nimeni nu îi poate lua din merite pentru această victorie fantastică”, a declarat Ilie Năstase, pentru ProSport.

