Arsuri de gradul doi pentru un client Ryanair. Mâncarea de la bord i-a căzut pe picioare

Un client Ryanair susține că a rămas cu arsuri de gradul doi după ce un membru al echipajului „a scăpat paste fierbinți în timpul zborului”. Brie Ortiz a spus că a fost în agonie, cu vezicule și arsuri pe coapsă după incidentul de pe un zbor de la Marsilia, Franța, la Londra, Marea Britanie, de marțea trecută. Pilotul pensionar al Forțelor Aeriene ale SUA, în vârstă de 37 de ani, a spus că stătea pe scaunul ei în avion, când un membru al personalului a vărsat pastele peste ea în timp ce servea din cărucior.

Mâncarea fierbinte a căzut pe coapsa lui Brie și s-a revărsat pe unele dintre lucrurile ei. Brie, originară din SUA, care acum locuiește în Suffolk, a susținut că a cerut asistență medicală, dar că apelul ei nu a fost luat în seamă, în timp ce echipajul a continuat să servească mâncare altor pasageri. Un alt pasager a reușit să o ajute pe Brie, care a rămas în lacrimi în timp ce se plimba prin aeroport fără pantaloni, din cauza durerii cauzate de materialul care i-a atins arsura.

VEZI imagini cu arsurile suferite de pasager AICI

Cum s-a întâmplat totul

„În timpul zborului, s-a servit mâncare care s-a vărsat pe piciorul meu și pe lucrurile mele. A fost atât de caldă încât am o arsură mare de gradul doi pe coapsă. A trebuit să primesc îngrijiri medicale pentru asta la un spital din apropiere. După ce am fost arsă, însoțitorii de bord pur și simplu nu au acționat cu empatie sau îngrijorare. Un client pe scaunul de lângă mine chiar a intervenit și m-a ajutat. Le-am spus însoțitorilor de bord de mai multe ori că m-am ars grav și am nevoie de ceva pentru arsură. Din păcate, au fost mai preocupați să termine serviciul de masă și apoi să vândă produse fără taxe. Mă durea atât de mult în acel moment, încât nu m-am gândit să obțin numele nimănui dintre cei care au fost implicați.

A trebuit să îi rog pe însoțitorii de bord să se uite în cutia lor de prim ajutor pentru că mă durea atât de mult. Îmi spuneau continuu că nu au nimic de tratat o arsură. Fără gheață, fără apă rece, soluție, nimic. I-am explicat unei alte însoțitoare de bord că arsura este foarte gravă și că aveam nevoie de ceva pentru ea. Le-a luat 45 de minute până la o oră să-și deschidă trusa de prim ajutor. Însoțitorul de bord care a scăpat mâncarea s-a întors apoi cu un gel pentru arsuri. Nu sunt sigură de ce nu au apelat imediat în trusa lor de prim ajutor. M-ar fi ajutat atât de mult. Păreau să dea dovadă de lipsă de empatie și de grijă față de mine sau de siguranța mea. Nu mi-au oferit asistență în avion sau spre aeroport. Mă durea atât de mult încât abia puteam să merg. Am primit mai multă grijă de la doi lucrători aeroportuari la vamă decât am primit pe tot zborul. M-am dus la ei în lacrimi și tremuram în momentul în care am ajuns la vamă. În cele din urmă am ajuns umilită, să merg prin aeroport fără pantaloni, pentru că nu am putut tolera să se frece de arsurile mele și a trebuit să aplic gelul pentru arsuri pe care mi-l dădeau doamnele de la vamă la fiecare câteva minute”, a spus Brie Ortiz.

Ryanair a declarat pentru Mirror: „Un membru al echipei noastre de servicii pentru clienți va contacta direct pasagerul în legătură cu reclamația sa”.

