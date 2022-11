Armand a dat drumul la înscrieri pentru voucherele anticriză, deși ”proiectul nu există”

„Am finalizat platforma informatică prin accesarea căreia cetățenii Sectorului 1 cu vârsta de peste 18 ani se vor putea înscrie pentru a beneficia de un tichet anticriză în valoare de 1000 de lei. Platforma este disponibilă accesând următorul link: https://tichetanticriza.ro/ iar locuitorii sectorului care doresc să beneficieze de aceste tichete se vor putea înscrie după ieșirea Regulamentului de acordare a tichetelor din dezbatere publică și după aprobarea acestuia de către Consiliul Local Sector 1”, a scris Clotilde Armand, joi, pe contul de Facebook.

„La nivelul aparatului primăriei totul este pregătit pentru acordarea rapidă și transparentă a acestor tichete. Platforma informatică prin accesarea căreia cetățenii majori din Sectorul 1 se pot înscrie pentru obținerea tichetelor anticriză este gata, banii pentru acordarea tichetelor îi avem, pentru că i-am economisit după ce am stopat contractele supraevaluate date de fostele administrații locale către firmele de partid. De acum totul depinde de votul consilierilor locali dacă își doresc sau nu ca cetățenii din Sectorul 1 să beneficieze de facturi mai mici la energie.

Pentru evitarea oricărui dubiu, tichetul va putea fi folosit de către persoanele fizice, individual sau prin asociere, în familie sau la nivel de locuințe colective. Potrivit Regulamentului de acordare a tichetelor elaborat de către specialiștii administrației locale, prin locuință colectivă se înțelege “un grup de locuințe/apartamente având mai mulți proprietari diferiți, amplasate într-o singură construcție rezidențială (bloc, casă etc)”.

Înscrierea în acest program se va face prin accesarea aplicației. După completarea formularului online de către solicitant, formularul este procesat, iar participanții eligibili sunt notificați prin SMS. Tichetul propriu-zis ajunge prin poștă cu semnătură de primire pe scrisoarea de transport”, a transmis primarul Clotilde Armand în același mesaj.

„Clotilde Armand nu are cum să înceapă înscrierile la un proiect care nu există!”

Dan Podaru, consilier local PNL la Sectorul 1, a spus, după anunțul lui Clotilde Armand: „Când am fost informat de presă că există acest link, efectiv am zâmbit. Voi explica ce se întâmplă, de fapt. Este o campanie de comunicare a primarului Clotilde Armand pentru ca un astfel de proiect să poată fi aprobat. El trebuie adus sub forma unei hotărâri de Consiliu local al cărui inițiator să fie primarul în fața Consiliului. Și se va vota sau nu. (...) Ca să începi înscrierile în momentul în care nu ai votat proiectul, este clar că este o glumă!”

„Dacă am vota acest proiect și ne-am oferi chiar nouă acești bani, ne-am afla într-o situație de incompatibilitate. Deci acel proiect de hotărâre de Consiliu Local trebuie să fie foarte bine gândit. În acest moment, nu este constituțional. (...) Nu este legal”, a precizat Dan Podaru, joi după-amiază, într-o intervenție telefonică la Antena 3 CNN.

„Doamna Clotilde Armand nu are cum să înceapă înscrierile la un proiect care nu există!”, a conchis acesta.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News