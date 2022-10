Arma nucleară, destinată să descurajeze ''orice formă de atac strategic''

"Aceasta include utilizarea unei arme nucleare, indiferent de puterea sa, şi aceasta include atacuri foarte importante de natură strategică, cu utilizarea de mijloace non-nucleare", a precizat în faţa presei un înalt responsabil din Ministerul american al Apărării, explicând că această nouă abordare este destinată "să complice luarea unei decizii" de către adversar, într-un moment în care Rusia acuză Ucraina că s-ar pregăti să utilizeze o aşa-zisă "bombă murdară".



"Rusia şi-a desfăşurat agresiunea împotriva Ucraina sub ameninţare nucleară, cu declaraţii iresponsabile, exerciţii nucleare la date neprevăzute anterior şi minciuni privind o utilizare potenţială a armelor de distrugere în masă", se precizează în acest document, publicat pentru prima oară în acelaşi timp cu noua strategie de apărare americană.



În timp ce SUA se aşteaptă la un test nuclear iminent al Coreei de Nord, Pentagonul avertizează că o lovitură nucleară din partea Coreei de Nord ar însemna "sfârşitul regimului" lui Kim Jong Un.



"Orice atac nuclear al Coreei de Nord împotriva SUA sau a aliaţilor şi partenerilor lor va fi inacceptabil şi va conduce la sfârşitul acestui regim", indică Pentagonul. "Nu există niciun scenariu în care regimul lui Kim ar putea face uz de arme nucleare şi să supravieţuiască".



China a angajat un "efort ambiţios de expansiune, de modernizare şi de diversificare a forţelor sale nucleare, subliniază între altele Ministerul american al Apărării, care precizează că Beijingul "doreşte într-adevăr să deţină cel puţin 1.000 de ogive nucleare până la sfârşitul deceniului".



Dar "Rusia este principalul rival al SUA cu forţele nucleare cele mai diverse şi cele mai capabile", se precizează în document.



Rusia dispune de 1.550 ogive nucleare desfăşurate şi alte 2.000 nedesfăşurate.



"Arsenalul său nuclear modern, care ar urma să crească, reprezintă o ameninţare existenţială pe termen lung pentru SUA şi aliaţii şi partnerii noştri", adaugă Ministerul Apărării, subliniind că "în anii 2030, SUA vor fi pentru prima oară în istoria lor confruntate cu două mari puteri nucleare (care vor fi) concurenţi strategici şi adversari potenţiali".

Vladimir Putin susţine că ştie cu aproximaţie unde ar pregăti Ucraina o bombă murdară

Preşedintele rus Vladimir Putin a cerut joi Agenţiei Internaţionale pentru Energie Atomică (AIEA) să inspecteze cât mai repede posibil instalaţiile nucleare ucrainene, acuzând din nou Kievul că pregăteşte folosirea unei bombe murdare în conflictul ruso-ucrainean, relatează agenţia EFE.

Noi suntem favorabili (unei inspecţii a AIEA în Ucraina n.red). Şi să o facă cât mai repede posibil, pentru că ştim că acum Kievul face tot ce poate pentru a şterge indiciile acestor planuri. Ei (ucrainenii n.red) lucrează la asta, la pregătirea unei bombe murdare, a spus Putin în intervenţia sa la forumul de discuţii Valdai de la Moscova.



El a susţinut că ştie cu aproximaţie unde ucrainenii ar fabrica o astfel de bombă, care nu este o bombă atomică, dar conţine elemente radioactive. Combustibilul nuclear uzat a fost uşor modificat. Tehnologia care există în Ucraina permite producerea unei asemenea bombe, a mai susţinut Putin.



Preşedintele rus a recunoscut că i-a ordonat ministrului său al apărării, Serghei Şoigu, să-i informeze pe omologii săi din alte ţări asupra a ceea ce ar fi descoperit serviciile secrete ruse. Şoigu a avut în ultimele zile convorbiri telefonice cu miniştrii apărării din SUA, Franţa, Marea Britanie şi Turcia.



La cererea Kievului, care a negat categoric că ar avea intenţiile despre care vorbeşte Putin, Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică (AIEA) a anunţat că va trimite o misiune care să inspecteze instalaţiile nucleare ucrainene.



În ce-l priveşte, preşedintele rus a asigurat în intervenţia sa de joi că pentru Moscova nu are sens din punct de vedere politic sau militar să folosească o astfel de bombă în campania sa militară împotriva Ucrainei.



Noi nu am vorbit niciodată direct despre posibila folosire de către Rusia a armamentului nuclear. Doar am răspuns declaraţiilor făcute de liderii ţărilor occidentale, a estimat Putin. El a acuzat Occidentul că apelează la un şantaj nuclear primitiv şi a insistat că Rusia ar recurge la folosirea arsenalului său nuclear doar pentru a-şi apăra teritoriul.



Totuşi, a admis Putin, atât timp cât există arme nucleare, va exista întotdeauna pericolul folosirii lor, remarcând faptul că în acest timp liderii regimului de la Kiev vorbesc constant despre aspiraţia lor de a deţine arme nucleare.



Putin a ţinut să amintească în acest context că Statele Unite sunt singura ţară care a folosit arma nucleară împotriva unei ţări ce nu era putere nucleară, împotriva Japoniei în 1945.



În discursul său din 21 septembrie în care a anunţat mobilizarea a 300.000 de rezervişti pentru a consolida trupele care iau parte la agresiunea contra Ucrainei, Putin a afirmat că Rusia va folosi cu siguranţă toate mijloacele la dispoziţia sa pentru a-şi proteja teritoriul şi populaţia, făcând astfel aluzie la armele nucleare, şi a subliniat că acesta nu este o cacealma, notează Agerpres.

