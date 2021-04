Apple anunță oficial evenimentul „Spring Loaded” din 20 aprilie

Conform The Verge, confirmarea oficială a venit la doar câteva ore după ce asistentul Siri a dezvăluit că data va fi într-adevăr 20 aprilie. Ca de obicei, nu se știu prea multe după anunț, chiar dacă logoul duce cu gândul la un nou stylus Apple Pencil.

Este posibil să fie lansate și noi iPad-uri Pro. Versiunile de 11 inch și 12,9 inch vor avea un design similar cu tabletele de anul trecut, însă versiunea mai mare ar urma să fie primul dispozitiv Apple cu un display Mini LED.

