Antrenorul lui Lyon a fost lovit cu piatra în cap de fanii lui Marseille / Video

Ultrașii lui Marseille au atacat cu pietre autocarul rivalei Lyon, căruia i-au spart aproape toate geamurile. Mai mult, una dintre pietre l-a nimerit în față pe tehnicianul italian, care a început să sângereze abundent.

????#BREAKING: The French football club Lyon has had their bus attacked by Marseille fans.



The manager Fabio Grosso has been seriously injured.#Marseille #Lyon #League1 #Attack #French pic.twitter.com/bRN6oVR4wR