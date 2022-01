Pentru că ești trainer de fitness, te-aș ruga să ne dai exemplu de cel mai eficient exercițiu pentru femeile cu endometrioză.

Sportul ajută foarte mult în orice afecțiune, fie că vorbim de endometrioză sau nu. Are atât de multe efecte pozitive asupra corpului încât recomandarea mea este ca fiecare să facă un tip de sport indiferent care este acesta și indiferent de intensitatea la care este realizat. Acesta a fost și motivul pentru care am început orele săptămânale, online, gratuite de sport. Pe lângă beneficiile pe care sportul îl are asupra sănătății, femeile găsesc și un loc unde să se simtă înțelese și ascultate. Ne întâlnim în fiecare joi și petrecem o oră împreună - o oră unde s-au legat prietenii, unde fiecare este înțeles și acceptat. Exercițiile au o intensitate redusă și le gândim în așa fel încât să poată fi executate de orice persoană. Astfel, fiecare participantă la ora de sport simte că își pune corpul în mișcare. Așadar important nu este tipul de exercițiu, ci mai degrabă să punem corpul în mișcare. Personal recomand plimbările sau alergarea pentru că nu necesită nici un echipament, reușind să petrecem timp în aer curat, conectându-ne în același timp cu natura.

Ce recomandări ai pentru o persoană care 30 de ani nu a făcut sport și dacă urcă două etaje simte că își dă sufletul. Cum convingi o astfel de persoană că poate să se apuce de sport din moment ce abia urcă două etaje (nu vorbim de o problemă de sănătate, ci pur și simplu de sedentarismul care ajunge să te facă să crezi că ești „inadecvat” pentru sport, chiar și atunci când ai 30-40 de ani.

Unul dintre motivele pentru care oamenii nu fac sport este faptul că nu se consideră o fire sportivă și percep sportul ca pe o activitate care este executată de un anumit tip de oameni. Este important să conștientizăm că a face sport nu înseamnă a face neapărat sport de performanță și că este perfect normal ca cineva care nu a făcut sport 30 de ani să obosească foarte repede. Este important ca la început să facem mișcare în așa fel încât să simțim că ne face și plăcere, chiar dacă asta presupune să facem doar o plimbare, să alegem să urcăm pe scări în locul liftului sau să alergam 10 minute într-un ritm foarte scăzut. Corpul necesită timp pentru a se adapta, iar dacă noi, într-un anumit moment, nu putem mai mult nu înseamnă că nu suntem făcuți să facem sport, ci înseamnă doar că va dura puțin mai mult până ne creștem rezistență la efort. La fel de important este să ne creăm un context care să ne susțină în a face sport, să ne înconjurăm de oameni care ne susțin și să ne educăm în a gândi că orice fel de mișcare ajută - indiferent de durata sau intensitatea ei.

Ora de sport pentru femeile cu endometrioză este online, gratuită, în fiecare joi de la ora 19.00

Femeile diagnosticate cu endometrioză au nevoie de suport pe toate cele trei planuri: alimentar, psihic și fizic. Așadar, în fiecare joi puteți să vă bucurați de o sesiune de sport gratuită.

Ora de sport a devenit un loc de susținere și acceptare unde femeile învață cum să aibă mai multă grijă de corpul lor. Ședințele se desfășoară în fiecare joi de la ora 19.00 pe Zoom. Nu ai nevoie de echipament special. Cum poți participa? Poți lăsa un mesaj pe WhatsApp la numărul 0744767597 dacă dorești să faci sport și acolo vei afla mai multe detalii.

VEZI ȘI PRIMA PARTEA A INTERVIULUI CU RADU ZAHARIA: „Provocarea” de a fi alături de o femeie cu endometrioză, boala de care unii bărbați se tem. Radu Zaharia: Ne-am dat seama că putem trăi liniștiți și așa

Ce este endometrioza

Endometrioza este o boală gravă care afectează – la nivel mondial – o femeie din zece. Este considerată o boală tabu cu consecințe teribile. Endometrioza este una dintre principalele cauze a infertilității feminine. Boala presupune dureri insuportabile, tratamente și efectele lor secundare, iar la pacientele cu stadiul 3 sau 4 de boală, intervenții chirurgicale numeroase și chiar infertilitate.

Endometrioza este o boala cronică. Nu se vindecă, dar poate fi ținută sub control cu tratament

Sunt paciente care reușesc să își controleze boala prin alimentație și stil de viață sănătos și sunt și paciente care necesită un tratament cronic pe toată perioada vieții lor, activă hormonal. Rolul intervenției chirurgicale este de a aduce o pacientă din stadiul 3, 4 de boală la stadiul 1, 2. Intervenția nu vindecă, ci doar ameliorează semnificativ afecțiunea, urmând ca celelalte specialități conexe, împreună cu medicul curant să controleze boala. Pacienta, și după operație, rămâne o pacientă cronică.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News